Entenda a influência de Plutão nos 12 signos do zodíaco

Descubra como o planeta das grandes transformações age em cada signo

Plutão é o planeta do renascimento e da transformação Foto: Shutterstock

Segundo a astróloga Bárbara Christan, Plutão representa a vontade universal, renascimento e transformação. Ele regenera e transmuta o que é preciso, de forma intensa e profunda. Pode chegar fazendo barulho, causar dor e destruição, mas está sempre ambicionando a cura. Confira, a seguir, como o planeta age em cada signo do zodíaco.

Plutão em Áries

Aqui, a mudança acontece de maneira muito rápida e certeira, com muita ansiedade. Pessoas com esse posicionamento vão atrás do que querem. A autotransformação é o ponto principal. Tudo começa no indivíduo, para depois refletir na sociedade.

Plutão em Touro

Pessoas com esse posicionamento se preocupam com a forma de trabalhar e ganhar dinheiro. Buscam por transformação no uso de recursos naturais e de subsistência. Contudo, precisam tomar cuidado com a sede de poder.

Plutão em Gêmeos

Pessoas com esse posicionamento são ligadas em tecnologias e procuram sempre aprimorar a interação. Gostam de conversas profundas e são inteligentes. O foco está no conhecimento e como repassá-lo adiante.

Pessoas com Plutão em Câncer possuem muita força interna (Foto: Shutterstock)

Plutão em Câncer

Grande apego à família, às bases emocionais e à necessidade de maturidade emocional são características das pessoas com Plutão em Câncer. Elas são revolucionárias e procuram tornar o mundo um lugar melhor para todos. Podem ser ativistas ou brigarem por uma causa que acham justa. Podem parecer frágeis, mas possuem muita força interna.​

Plutão em Leão

Rebeldia, autoridade e ego são características das pessoas com Plutão em Leão. Além disso, elas podem ser controladoras e buscam ocupar espaços por onde passam. Precisam aprender a lidar com o desejo de dominar o outro. No entanto, são fortes e se adaptam com facilidade às mudanças repentinas.

Plutão em Virgem

A técnica, a exatidão e a precisão são características fortíssimas nas pessoas com esse posicionamento. Gostam de estudar e se preocupam com a saúde da mente e do corpo. Podem exercer profissões ligadas à medicina ou tecnologias que melhoram a qualidade de vida.​

Plutão em Libra

São pessoas que podem causar transformações em suas relações. São preocupadas com a estética, com a beleza e a harmonia. Valorizam a justiça e a ordem social. Estão em eterna busca por estabilidade no amor, mas podem encontrar grande dificuldade nisso.

Pessoas com Plutão em Escorpião são intensas (Foto: Shutterstock)

Plutão em Escorpião

São pessoas com a vida intensa e que se interessam pelo que é oculto. São obstinadas e possuem muito magnetismo. Precisam cuidar para não sucumbir às mazelas da sociedade.

Plutão em Sagitário

Aprofundamento de idealismos e valorização da liberdade são características das pessoas com Plutão em Sagitário. Além disso, são ligadas aos assuntos filosóficos e religiosos. São otimistas, tolerantes e buscam por aprendizados, viagens e conhecimento de novas culturas.​

Plutão em Capricórnio

São pessoas envolvidas com reestruturações políticas e filosóficas. Estão sempre em busca do sucesso e se preocupam como cada indivíduo se comporta na sociedade. Procuram reinventar a forma de lidar com o dinheiro.​

Plutão em Aquário

Revolução de pensamento e ideologia libertária são características das pessoas com Plutão em Aquário. Além disso, se preocupam com o coletivo. Buscam harmonizar o pensamento e a comunicação coletiva, sem valorizar o ego ou atitudes individualistas.

Plutão em Peixes

Costumam ser pessoas céticas, mas que buscam sempre a evolução. São criativas e determinadas. Precisam tomar cuidado com a falta de fé na humanidade, pois podem ser tomadas por sentimentos negativos.