Entenda as causas e os tipos de pedras nos rins

Os cálculos renais são formações endurecidas nos rins que, geralmente, causam dores intensas

O cálculo renal pode causar dor intensa e desconforto Imagem: Peakstock | Shutterstock

Recentemente, o jornalista e apresentador Felipe Andreoli compartilhou, em suas redes sociais, que passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de cálculos renais, as famosas “pedras nos rins”. Condição muito dolorosa, ela costuma aparecer em uma a cada dez pessoas ao longo da vida e pode ser potencializada por diversos fatores.

“Doenças e condições muito atuais como obesidade, pressão alta, diabetes e obesidade são fatores de risco para a formação de pedras nos rins“, explica a nefrologista Dra. Caroline Reigada, especialista em Medicina Intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira.

Ainda segundo ela, essa é uma doença que tende a se repetir e, muitas vezes, necessita de intervenção médica. “O paciente pode necessitar de diversas intervenções cirúrgicas e internações, reduzindo sua qualidade de vida, levando ao absenteísmo no trabalho e até a quadros de dor crônica, quando os cálculos não são devidamente tratados/investigados”, afirma.

Formação dos cálculos renais

Mas, afinal, os cálculos são sempre iguais? “Não! Há diversos tipos. Saber exatamente do que é feito o cálculo renal fará toda a diferença para o tratamento direcionado contra a sua formação”, explica a Dra. Caroline Reigada.

De forma geral, as pedras se formam quando há excesso de alguma substância na urina, como cálcio, oxalato e ácido úrico (originando cristais), ou quando falta citrato na urina, considerado um protetor contra a formação de cálculo. “Tudo isso pode ocorrer quando o pH (acidez) da urina se modifica. Além disso, quando ingerimos pouca água, urinamos pouco. Logo, esses cristais ficam saturados na urina, formando os chamados cálculos”, destaca a médica.

Tipos de cálculos mais comuns

Os principais tipos de cálculo renal são: de cálcio, de ácido úrico, de estruvita, de medicamentos e de cistina. “O cálculo de cálcio é o mais comum, representando 90% casos […]. A baixa ingestão de água e a de cálcio (isto mesmo, ingerir pouco cálcio) são fatores que levam a esse tipo de cálculo”, explica a nefrologista.

O consumo de cálcio é importante para a saúde. “Cuidado com as orientações antigas. Não corte o cálcio de sua dieta (leite e derivados). Estudos já comprovaram que a falta de cálcio na dieta pode estimular a formação de pedras e que, ao contrário do que se pensava, o paciente com cálculo deve ingerir uma quantidade normal de alimentos com cálcio por dia”, acrescenta a Dra. Caroline Reigada.

Cálculo de ácido úrico

O cálculo de ácido úrico é mais comum em homens e representa 8% de todos os casos. “A dieta com purinas em excesso (frutos do mar e carnes) leva à maior produção de urato monossódico, que pode virar pedra. Esse tipo de pedra pode ter influência familiar”, diz a médica.

Cálculo de estruvita

O cálculo de estruvita representa 1% dos casos, mas são os que mais crescem e podem bloquear os pontos do sistema urinário onde se encontram. “Eles são raros e associados à infecção. Se não tratados, podem ocasionar perda da função dos rins“, afirma a Dra. Caroline Reigada.

Cálculos de medicamentos

Com incidências menores que 1%, existem também os cálculos de medicamentos (como os antivirais aciclovir e indinavir e o diurético triantereno) e de cistina (em pessoas com uma doença renal crônica chamada cistinúria, uma doença genética familiar).

Há diferentes formas de retirar as pedras dos rins (Imagem: Peakstock | Shutterstock)

Tratamentos para pedras nos rins

A médica nefrologista enfatiza que, atualmente, existem várias opções de tratamento para retirada de pedra, como:

Litotripsia Extracorpórea por Ondas de Choque (LECO): quebra as pedras por ondas de choque aplicadas sobre a pele;

quebra as pedras por ondas de choque aplicadas sobre a pele; Ureterolitotripsia : as ondas de choque são aplicadas diretamente no cálculo através de um endoscópio (um tipo de cateter com uma câmera na ponta) inserido pelo orifício da uretra até o ureter;

: as ondas de choque são aplicadas diretamente no cálculo através de um endoscópio (um tipo de cateter com uma câmera na ponta) inserido pelo orifício da uretra até o ureter; Nefrolitotripsia percutânea : pequena cirurgia realizada através de um corte de 1 cm na pele da região lombar e introdução de um endoscópio para localizar o cálculo. “A pedra é quebrada e os fragmentos são retirados com auxílio de pinças”, destaca a médica;

: pequena realizada através de um corte de 1 cm na pele da região lombar e introdução de um endoscópio para localizar o cálculo. “A pedra é quebrada e os fragmentos são retirados com auxílio de pinças”, destaca a médica; Cirurgia aberta: pouco realizada nos dias de hoje, geralmente é feita nos cálculos coraliformes (pedras de tamanho grande que são formadas pela presença de alguns tipos de bactérias na urina).

Diagnóstico da doença

O diagnóstico é feito por meio da investigação da causa das pedras e se há alguma doença por trás dessa formação. “A investigação consiste basicamente na análise de algumas substâncias (cálcio, citrato e ácido úrico) na urina coletada em 24 horas, dosagem de algumas substâncias no sangue (cálcio, fósforo, paratormônio e gasometria venosa) e revisão da dieta para verificar se há algum desvio que favoreça a formação das pedras”, diz a Dra. Caroline Reigada.

Importância do tratamento para pedras nos rins

Após o diagnóstico, é importante seguir adequadamente o tratamento indicado pelo médico. “Caso não se trate corretamente, em 5 anos haverá 50% de chance de o paciente voltar a ter cálculos renais, com nova dor e sintomas relacionados à passagem da pedra pelo trato urinário, até a obstrução do rim, que requer cirurgia de urgência”, finaliza a médica.

Por Maria Claudia Amoroso