Entenda como a inteligência artificial está transformando o mundo

IA tem potencial para mudar a sociedade, impulsionando a inovação, a eficiência e a qualidade de vida

Os primeiros experimentos na área começaram na década de 50, com os cientistas Herbert Simon e Allen Newell Imagem: SomYuZu | Shutterstock

Inteligência Artificial (IA) é uma área de estudo dentro da ciência da computação que envolve o uso de algoritmos e técnicas de aprendizado de máquina para criar sistemas que podem aprender com dados e experiência, fazendo-os raciocinar e tomar decisões de forma autônoma. A IA também inclui outras áreas de pesquisa, como o processamento de linguagem natural, a visão computacional e a robótica.

Origem da inteligência artificial

De acordo com Rafael Braga, game designer e educador do Núcleo de tecnologia no Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias, podemos traçar a origem da IA no período da Segunda Guerra, a partir dos estudos conceituais do matemático inglês Alan Turing.

Naquela época, Turing propôs a ideia de uma “máquina universal” que poderia executar qualquer computação que pudesse ser descrita por um algoritmo. O matemático também criou o “teste de Turing”, com o objetivo de comprovar se uma máquina poderia exibir comportamento inteligente semelhante ao de um ser humano.

Nos anos 50 começaram os primeiros experimentos na área, com os cientistas Herbert Simon e Allen Newell. Eles criaram o primeiro laboratório de inteligência artificial na Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. Outros cientistas e pesquisadores que também fizeram contribuições importantes na época foram John McCarthy, Marvin Minsky e Claude Shannon.

Uso no dia a dia

Apesar de a maioria das pessoas achar que a IA só se limita ao aprendizado de máquinas, ela já faz parte do nosso dia a dia há anos. Alguns exemplos, incluem:

Redes sociais: algoritmos de inteligência artificial são usados para personalizar o conteúdo que aparece no feed de notícias, sugerir amigos e grupos, e identificar e bloquear comportamentos abusivos e spam.

algoritmos de inteligência artificial são usados para personalizar o conteúdo que aparece no feed de notícias, sugerir amigos e grupos, e identificar e bloquear comportamentos abusivos e spam. Reconhecimento facial e de voz: a IA é usada em sistemas de reconhecimento facial e de voz, como em smartphones e em assistentes virtuais, para identificar usuários e responder a comandos de voz.

a IA é usada em sistemas de reconhecimento facial e de voz, como em smartphones e em assistentes virtuais, para identificar usuários e responder a comandos de voz. Assistentes virtuais: Siri, Alexa e Google Assistant usam inteligência artificial para entender comandos de voz e realizar tarefas, como agendar compromissos e tocar música.

Siri, Alexa e Google Assistant usam inteligência artificial para entender comandos de voz e realizar tarefas, como agendar compromissos e tocar música. Preenchimento automático de texto: a IA é usada em recursos de preenchimento automático de texto, como em navegadores da web e em aplicativos de mensagens, para sugerir palavras e frases com base no contexto.

a IA é usada em recursos de preenchimento automático de texto, como em navegadores da web e em aplicativos de mensagens, para sugerir palavras e frases com base no contexto. Monitoramento de áreas ameaçadas pelo desmatamento via satélite: a IA é usada para analisar imagens de satélite e detectar atividades de desmatamento ilegal em áreas protegidas.

a IA é usada para analisar imagens de satélite e detectar atividades de desmatamento ilegal em áreas protegidas. Modelos de previsão climática: a inteligência artificial é usada para analisar grandes quantidades de dados climáticos e criar modelos de previsão mais precisos.

a inteligência artificial é usada para analisar grandes quantidades de dados climáticos e criar modelos de previsão mais precisos. Geração de texto e imagem: a inteligência artificial é usada em sistemas de geração de texto e imagem, como em chatbots e em aplicativos de edição de fotos, para criar conteúdo e realizar tarefas de forma autônoma.

Principais benefícios dessa tecnologia

Existem vários benefícios no uso da inteligência artificial, como a automatização de tarefas repetitivas, melhoria da segurança cibernética, personalização de serviços e produtos e redução de erros humanos em tarefas mais complexas.

Além disso, a IA pode contribuir no avanço de estudos e pesquisas de diversas áreas, pois consegue analisar grandes quantidades de dados em tempo real, permitindo uma tomada de decisão mais correta e rápida em diversos setores, como finanças, saúde e logística.

Preocupações éticas em torno da inteligência artificial

Desde os estudos de Alan Turing, a questão ética e filosófica envolvendo as inteligências artificiais tem sido amplamente debatida. Com os avanços da computação e a chegada da internet aos lares de bilhões de pessoas, essa discussão ganha novas complexidades.

“Inteligência artificial é um campo que depende muito da coleta de dados e é justamente para essa coleta de dados que a nossa atenção deve estar voltada, principalmente para as Big Tech (empresas de tecnologia como Google, Microsoft e Meta) que atualmente tem o monopólio desse mercado. Também precisamos estar atentos com o mal uso dessas tecnologias, por exemplo, com algoritmos de reconhecimento facial usados por autoridades que podem ter um viés racista e incriminar pessoas inocentes”, alerta Rafael Braga.

Em um mundo ideal, os avanços tecnológicos não deveriam diminuir a oferta de trabalho para o ser humano (Imagem: Stokkete | Shutterstock)

Impacto da IA no mercado de trabalho

Assim como qualquer outra tecnologia, a IA deve ser entendida e utilizada como ferramenta. O educador ressalta que quando os processos de automação industrial se tornaram comuns, operários perderam seus empregos em fábricas para braços robóticos, o que já indicava uma possível era com substituições do ser humano pelas máquinas no mercado de trabalho.

“A tecnologia sempre traz um ônus, mas também muitas possibilidades. Em um mundo ideal, os avanços tecnológicos não deveriam diminuir a oferta de trabalho, pelo contrário, deveriam contribuir para que fosse criado um estado de bem-estar social, permitindo que as pessoas tivessem mais qualidade de vida, exercendo novos tipos de profissões e tendo melhor qualidade de vida”, afirma Rafael Braga.

Devido ao risco de a inteligência artificial afetar o mercado de trabalho, ainda segundo o profissional, medidas precisam ser tomadas. “É uma responsabilidade de todos os governos entenderem que grande parte das profissões atuais serão afetadas por essa mudança de paradigma que estamos atravessando e que é preciso ajudar a sociedade a criar condições para que todos possam estar incluídos nesse contexto”.

Possibilidades de avanço futuro

Para Rafael Braga, estamos vivendo algo similar ao surgimento dos computadores pessoais nas décadas de 70 e 80. Isso faz com que as pessoas percebam como a Microsoft, a Apple e as empresas do Vale do Silício foram capazes de transformar o mundo. Desde o uso de computadores em casa, popularização da internet até a evolução dos smartphones, a vida cotidiana foi drasticamente impactada por essas mudanças tecnológicas.

“Nos encontramos em um período paradigmático parecido com o surgimento de IAs generativas de imagem e texto como o ChatGPT, MidJourney, Dall-E, e com empresas como Microsoft, Google e Meta em uma corrida diária pela hegemonia desse mercado. Esse grande salto tecnológico começou a pouco mais de um ano, creio que a única certeza que temos nesse momento é que a inteligência artificial estará cada vez mais presente no nosso cotidiano”, finaliza.