Entenda como a saúde mental influencia no seu peso

Emagrecer também exige manter o corpo e a mente em harmonia

Saúde mental influencia na perda de peso imagem: Shutterstock

Qualidade de vida é tudo, não é mesmo? Mas não adianta cuidar do corpo e da alimentação se você se esquece de cuidar da mente, do lado emocional. Para que o corpo funcione em harmonia, é preciso dar atenção a todos os setores da vida.

Como a saúde mental interfere no processo de emagrecimento?

Se você está tentando emagrecer, mas acha que não consegue ou sempre desiste no meio do caminho, talvez deva prestar mais atenção ao lado emocional. “A saúde mental pode influenciar no processo de emagrecimento ao favorecer os comportamentos como uma dieta ou a prática de exercícios físicos”, analisa o Dr. Fábio Roesler, psicólogo e neuropsicólogo da Clínica de Cefaleia e Neurologia.

Ansiedade pode causar compulsão alimentar

​Ansiedade, insegurança e depressão podem levar algumas pessoas a comerem de forma compulsiva, ou acreditarem que não são capazes de seguir uma dieta ou mudar hábitos errados. “Existem processos psicoterápicos que podem interromper essa ligação direta entre ansiedade e comida, e a melhor forma de se evitar isso é, portanto, procurando um terapeuta”, recomenda Fábio Roesler.

Corpo e mente precisam estar em harmonia (Imagem: Shutterstock)

Saúde emocional reflete no corpo

Tudo o que passamos diariamente acaba refletindo em nosso corpo. “A saúde emocional tem um papel fundamental na saúde física, existem as chamadas psicossomatizações, que se caracterizam por serem descargas de fundo emocional no corpo, manifestando diversos sintomas físicos”, explica o psicólogo.

Equilíbrio entre exercícios físicos, lazer e alimentação

A melhor forma de manter o corpo em harmonia é tentar equilibrar alimentação, prática de exercícios e reservar um tempo para relaxar. Lembre-se que você precisa de um tempo para fazer algo que lhe faça feliz! Uma reeducação perfeita deve abranger a parte física, alimentar e emocional!