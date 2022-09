Entenda como a síndrome do ovário policístico causa a queda de cabelos

Médico explica o tratamento da SOP pode contribuir para reduzir a queda capilar

Queda de cabelos pode ser causada pelo hormônio andrôgenio Imagem: Shutterstock

A cólica é uma vilã presente na vida de quase todas as mulheres em idade reprodutiva. Mas, como cada organismo é diferente do outro, o correto é procurar um ginecologista para investigar o que está por trás das dores constantes e fora do comum, principalmente quando elas vêm acompanhadas de menstruação irregular.

Um dos motivos do combo cólico mais irregularidade da menstruação é a Síndrome dos Ovários Policísticos, também conhecida como SOP. Tal condição pode ocorrer por vários motivos, como alterações nos hormônios, obesidade, sedentarismo, entre outros, e pode implicar em sintomas diversos, como alterações menstruais, dificuldade para engravidar, oleosidade da pele, aumento de pelos no corpo e rosto, tendência ao ganho de peso e a própria queda de cabelos.

Causas da queda de cabelo

Geralmente, quem tem a SOP não liga o assunto diretamente à queda de cabelos, erroneamente. Essa doença ocorre principalmente em mulheres que têm sensibilidade aos hormônios androgênios, os chamados hormônios masculinos, mas cuja presença também se dá no organismo feminino.

“Para terem queda capilar causada por esses hormônios não há a obrigatoriedade de termos alterações nos exames de sangue. Esta sensibilidade não implica em alterações hormonais, como muita gente acredita, mas em ter células que respondem mais ou menos à ação de tais hormônios. Somado a isso, é importante dizer que deve haver uma genética que predisponha à perda capilar, pois a queda mais comum na SOP é a calvície genética feminina, que também chamamos de alopecia androgenética”, explica o médico e tricologista Dr. Ademir Carvalho Leite Júnior.

Queda de cabelo é um dos sinais da SOP

Quem está com sintomas de SOP e percebe a queda de cabelos não pode deixar de mencionar isso na consulta médica. Pode parecer um detalhe, mas é um sinal que ajuda o profissional a identificar a síndrome, principalmente quando outros sinais são mais sutis, pouco perceptíveis ou de baixo incômodo.

“Neste caso, a queda de cabelos é, de certa forma, algo positivo, assim como quando ocorre da queda capilar contribuir para o diagnóstico de uma anemia, um problema de tireoide ou outra doença ou deficiência do organismo feminino”, conta o profissional.

Queda de cabelo pode ajudar a identificar a SOP (Imagem: Shutterstock)

Tipos de tratamento

As pílulas anticoncepcionais no tratamento podem ajudar a corrigir e prevenir outros problemas desencadeados pela SOP, como doenças do endométrio. “Dependendo da composição hormonal da pílula, o resultado também pode ser um melhor controle da oleosidade, acne, excesso de pelos e da própria queda de cabelo. Ao somar o uso da pílula com bons hábitos, os resultados são potencializados”, afirma o médico.

Segundo o Dr. Ademir, há ainda muitas outras ações e tratamentos para a SOP que podem se desdobrar em melhora do quadro da queda de cabelo, sendo que alguns exigem a atuação conjunta de um endócrino, um ginecologista e um profissional que cuida da saúde capilar do paciente, isto é, um tricologista. O trabalho em conjunto com esses três profissionais torna o tratamento mais eficaz e os resultados mais rápidos.

“Ter essa equipe de profissionais trabalhando com o apoio da paciente reforça a máxima de que, em muitos casos, precisamos colocar em prática o envolvimento de todos os interessados na correção do problema, paciente e equipe de saúde, para conseguir de forma mais efetiva atingir bons resultados”, explica o tricologista.

Tratamentos alternativos

Para tratar a queda capilar feminina que teve origem na SOP, é necessário seguir as orientações básicas que os médicos recomendam em qualquer tipo de consulta. “As pessoas acreditam que o tratamento da SOP é exclusivamente feito através do uso de pílulas anticoncepcionais. Isso é uma inverdade, uma vez que as pílulas ajudam a corrigir apenas um espectro do problema, e não o problema em sua totalidade. Então, ao contrário do que se pensa, há muitas formas de tratar a SOP, a começar com a mudança de hábitos”, explica o Dr. Ademir.

De acordo com o tricologista, incluir atividades físicas na rotina e equilibrar a alimentação colabora de forma intensa na melhora de um dos estados metabólicos mais importantes no desenvolvimento da SOP, a resistência à insulina. “A resistência das células ao hormônio insulina faz com que as células precisem de muita insulina para facilitar a entrada da glicose no interior das células”, pondera o médico.

Ainda segundo ele, “a glicose no interior das células gera energia celular, ou seja, a célula precisa dela para cumprir suas funções. Este esforço em produzir mais insulina acarreta muitas complicações e está dentro dos fatores desencadeantes primordiais da SOP. Por isso é tão importante a incorporação de bons hábitos”,