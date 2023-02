Entenda como é a composição e a estrutura dos cabelos

Médicos explicam sobre os fios e como eles refletem a saúde do corpo

Fios de cabelos têm estrutura complexa Imagem: Inside Creative House | Shutterstock

Os cabelos denotam personalidade e estilo de vida. “Do ponto de vista médico, trata-se de hastes proteicas compostas de melanina e queratina, um anexo da epiderme, cuja função é ampliar a área de contato corporal com o mundo exterior”, conceitua o dermatologista e tricologista Valcinir Bedin.

Os aspectos fisiológicos são um tanto restritos se comparados às funções psicológicas pelas quais as madeixas são responsáveis. Bedin salienta que os cabelos estão ligados à inserção e classe social, ao comportamento e, sobretudo, à autoestima.

Importância da queratina

Responsável pela flexibilidade e fortalecimento dos fios, a queratina é produzida na epiderme e feita a partir de aminoácidos, vitaminas e sais minerais. Embora o mercado ofereça uma infinidade de ampolas e cremes à base da proteína, Bedin afirma que esses produtos conferem os benefícios do composto apenas temporariamente.

“Após três ou quatro lavadas, a queratina se solta dos cabelos. Por isso, caso o paciente acuse uma baixa produção da substância, o ideal é recorrer a alimentos e nutricosméticos que estimulem a produção”, recomenda.

Melanina é responsável pela cor dos cabelos (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

Proteína dá cor aos fios

A melanina confere cor aos cabelos. Existem dois tipos da proteína: a eumelanina (a mais comum e responsável pelas nuances do marrom ao preto) e a feomelanina (que dá as tonalidades de loiro e as cores avermelhadas). A ausência do pigmento resulta no tom branco ou grisalho.

Reflexo da saúde

O dermatologista e tricologista salienta que os cabelos refletem o estado do metabolismo e, consequentemente, da saúde. “Cabelos ressecados ou em queda excessiva podem sinalizar disfunções na tireoide. Já um quadro de oleosidade excessiva pode ser sintoma de descontrole hormonal dos ovários ou nos testículos”, alerta. Por isso, ao apresentar qualquer um dos sintomas, é importante consultar um médico.

Camadas dos fios

A tricologista Patricia Maciel explica que os cabelos são formados por três camadas distintas. “De dentro para fora, temos a medula, em seguida o córtex e enfim a cutícula”. A especialista detalha cada uma delas: