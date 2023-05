Entenda como é realizada a harmonização de glúteos

Especialista explica o que é preciso saber antes de adotar a técnica para arredondar o bumbum

A harmonização de glúteos é um procedimento estético que tem ganhado popularidade nos últimos anos, especialmente entre as mulheres que desejam melhorar a aparência dessa região do corpo. Tendência entre famosas como Virginia Fonseca e Bruna Marquezine, a técnica tem sido muito procurada por proporcionar a remodelação corporal de maneira natural.

“São diversas as queixas que trazem o paciente ao consultório para falar sobre o bumbum. Entre os objetivos, estão a redefinição de medidas dos glúteos, o desejo de empinar o bumbum e a redução da flacidez. Outra também bastante frequente é a depressão trocantérica, aquele achatadinho na lateral do bumbum que pode ser corrigido com preenchimento”, explica o cirurgião, escritor e pesquisador Dr. Roberto Chacur.

O que é a harmonização de glúteos?

A harmonização nos glúteos trata-se de um conjunto de técnicas para deixar o bumbum mais arredondado e livre de celulites. O método envolve o ganho de volume, hidratação e até tratamento de irregularidades. “Além da volumização dos glúteos, existem formas de tratar as irregularidades, e uma delas é o método GoldIncision, em que a gente descola aderências e cicatrizes através de produtos bioestimuladores que reestruturam o colágeno, melhoram a circulação, o metabolismo local e atuam na celulite”, conta o Dr. Roberto Chacur.

Realização do procedimento

O preenchimento de glúteos é a técnica mais utilizada para harmonização. Realizado a partir de implantes líquidos por meio de uma agulha, o método dispensa a necessidade de cirurgia ou internação, mas deve ser feito em um consultório médico com anestesia local. Atualmente, existem quatro produtos com autorização legal da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que podem ser utilizados no procedimento; são eles: ácido hialurônico, hidroxiapatita de cálcio, policaprolactona e ácido polilático.

Antes de fazer harmonização

Antes de aderir ao procedimento, é indicado consultar um especialista, pois a harmonização deve ser realizada somente por médicos, com produtos aprovados pela Anvisa e em um ambiente com alvará da Vigilância Sanitária. Além disso, como qualquer outro método, é essencial entender quais são as possíveis complicações que podem ocorrer ao adotar a técnica, mesmo que os riscos sejam raros. Entre elas, o cirurgião lista:

Infecção local;

Manchas;

Isquemia (fluxo de sangue e oxigênio inadequado em uma parte específica do organismo);

Necrose no tecido.

Contraindicações

Segundo o Dr. Roberto Chacur, o procedimento é contraindicado nos seguintes casos:

Reação alérgica aos produtos;

Gestantes;

Pacientes com doenças e autoimunes;

Infecção ativa.

Procedimento estético realça o formato e empina os glúteos (Imagem: Yuliya Chsherbakova | Shutterstock)

Benefícios do procedimento

Além de modelar os glúteos, o procedimento também traz inúmeros benefícios para o corpo, como:

Reduz a flacidez;

Estimula a produção de colágeno e de vasos sanguíneos;

Facilita a circulação sanguínea;

Diminui o inchaço;

Melhora a qualidade geral da pele.

Cuidados após a técnica

Com as técnicas adequadas e o cuidado necessário, é possível alcançar resultados satisfatórios e naturais, que contribuem para a autoestima e a autoconfiança das pessoas. “Cada procedimento tem um cuidado; no caso dos volumizadores, por exemplo, o paciente fica em média 10 dias sem praticar atividade física e sem forçar a área tratada. Em casos de descolamento, existe roxo, então tem que ter todo um cuidado no tratamento da pigmentação da pele […], existem diversas observações que devem ser tomadas para minimizar os riscos”, finaliza o Dr. Roberto Chacur.

Por Adriana Rosa em colaboração com Redação EdiCase