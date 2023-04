Entenda como funciona o modelo terapêutico psicodrama

A técnica que tem como base a encenação teatral é indicada para todos os grupos e faixas etárias

A abordagem psicodramática auxilia no tratamento de diferentes questões de saúde mental Imagem: Zheltyshev | Shutterstock

Desenvolvido nos anos 20 pelo psiquiatra romeno Jacob Levy Moreno, o psicodrama é um modelo terapêutico que utiliza a dramaturgia para tratar transtornos mentais. Pode ser feito em grupo ou de forma individual. Além disso, segundo Angela Alves, psicóloga e especialista em terapia de família e casal, a abordagem psicodramática visa recuperar a criatividade e a espontaneidade dos pacientes por meio de técnicas dramáticas específicas, possibilitando ressignificar traumas vividos e buscar o autoconhecimento.

Técnicas utilizadas

Conforme explica Angela Alves, as técnicas mais utilizadas no psicodrama são:

Inversão de papéis: o paciente assume o papel do outro, na tentativa de experimentar as vivências dessa pessoa;

o paciente assume o papel do outro, na tentativa de experimentar as vivências dessa pessoa; Solilóquio: o paciente exterioriza os pensamentos durante a atuação;

o paciente exterioriza os pensamentos durante a atuação; Interpolação de resistência: consiste na modificação inesperada da cena, levando o paciente a trabalhar com o improviso;

consiste na modificação inesperada da cena, levando o paciente a trabalhar com o improviso; Estátua: o paciente representa uma emoção ou um objeto por meio do seu corpo imóvel;

o paciente representa uma emoção ou um objeto por meio do seu corpo imóvel; Representação simbólica: consiste em um jogo no qual um objeto é colocado em cena para que o paciente inicie um assunto do cotidiano ou, até mesmo, uma representação.

A psicóloga ressalta que, antes de iniciar as técnicas, o psicoterapeuta deve esclarecer detalhadamente para o grupo ou para o indivíduo como funcionará a dinâmica, garantindo assim a participação e o envolvimento de todos.

Benefícios do psicodrama

Além de auxiliar no tratamento de diferentes questões de saúde mental, como transtornos afetivos, fobias, estresse pós-traumático, abuso de substâncias tóxicas e transtornos alimentares, o psicodrama também oferece outros benefícios para a vida do paciente.

“Através dessa abordagem, o indivíduo é levado a reconhecer os conflitos e a buscar novas maneiras de atuar no meio social em que vive”, esclarece Angela Alves. A profissional acrescenta que o modelo psicodramático ajuda a despertar o lado empático do paciente, o que, consequentemente, transforma suas percepções de vida e maneira de se relacionar.

O tratamento psicodramático é indicado para todos que desejam se curar de suas dores (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Uma abordagem para todos

De modo geral, todos podem se beneficiar com o tratamento psicodramático, seja criança, adulto ou idoso. “Como qualquer outra abordagem, o psicodrama não foge à regra, pois é indicado para todos os indivíduos que buscam curar-se de suas dores, sofrimentos, traumas e problemas relacionais”, avalia Angela Alves.

Duração e fases do tratamento

A duração de um tratamento com a abordagem psicodramática varia de paciente para paciente. No entanto, de acordo com a psicóloga Angela Alves, na maioria dos casos, o acompanhamento costuma durar de 6 meses a 1 ano.

Já as etapas do tratamento se dividem em planejamento e execução das dramatizações. “Em um primeiro momento, denominado aquecimento, há a preparação do cenário e do tema a ser dramatizado. Em sequência, ocorre o teatro na prática. Por fim, há a fase de compartilhamento, em que se faz o link entre a vivência artística e a realidade”, detalha Heloá Ribeiro, psicóloga e especialista em Estresse e Traumas.

Psicodrama e o uso de medicamentos

Dependendo do caso, a abordagem psicodramática pode ser alinhada ao uso de medicamentos para ajudar o paciente a tratar algum sintoma. ” O uso de fármacos aliado às técnicas psicoterapêuticas irá possibilitar uma melhora. Os remédios ajudam a amenizar os sintomas e os psicólogos auxiliam na ressignificação das dores”, exemplifica Angela Alves.

Contudo, é preciso lembrar que o psicólogo não pode prescrever medicações, pois essa tarefa só cabe ao médico psiquiatra. Desse modo, para Heloá Ribeiro, o ideal é que os profissionais de psicologia e psiquiatria trabalhem em conjunto durante a avaliação inicial do paciente e o período de uso das medicações.

Diferenças entre o psicodrama e as demais psicoterapias

Uma característica marcante que difere o psicodrama das demais abordagens é o processo terapêutico em si, em que “o paciente possui a oportunidade de encenar suas dores, dificuldades e problemas, fazendo com que as questões surjam e as emoções se tornem mais simples de serem observadas”, analisa a psicóloga Angela Alves.