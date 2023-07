Entenda como o frio pode prejudicar a circulação sanguínea

Médica explica como evitar problemas circulatórios nesta época do ano

O frio extremo pode desencadear uma série de efeitos negativos que podem prejudicar a circulação e afetar a saúde vascular Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

Durante o inverno, o clima frio pode estimular a contração dos vasos sanguíneos, especialmente das artérias periféricas, representando um potencial risco para a saúde, especialmente para pessoas obesas e sedentárias.

“Quando há excesso de gordura na parede das artérias, isso atrapalha ainda mais o sangue chegar até alguns tecidos”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. “Essa má circulação pode ser extremamente perigosa, porque há riscos de desenvolvimento de insuficiência arterial periférica, infartos do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC)”, alerta.

Grupos de risco

De acordo com a especialista, o acúmulo de gordura deixa as paredes das artérias endurecidas e estreitas, então o processo de circulação se torna mais lento. “Esse tipo de problema atinge mais pessoas com fatores de risco como as que estão acima do peso, tabagistas, colesterol aumentado, hipertensos e diabéticos“, comenta.

Quando há predisposição genética ou quadros de obesidade, alimentação desequilibrada e sedentarismo, a preocupação se torna ainda maior. “Diabéticos ou hipertensos precisam controlar a doença, praticando exercícios físicos regularmente, mantendo alimentação balanceada e evitando fumar”, esclarece a cirurgiã vascular.

Fenômeno de Raynaud

O fenômeno de Raynaud também costuma aparecer ou descompensar com maior frequência no frio. “Nesse fenômeno, existe um espasmo (contração) da artéria em reação ao frio, o que torna os pés ou mãos gelados, pálidos e com alteração de coloração”, explica a angiologista.

É importante procurar um médico se houver qualquer sintoma de má circulação durante o inverno (Imagem: Cast Of Thousands | Shutterstock)

Sintomas de má circulação

A médica explica que o corpo pode dar sinais de que está com a circulação “comprometida”: “O paciente pode sentir dormência ou inchaço nos membros, formigamento nas mãos e nos pés. No caso de câimbras, dor ao caminhar, paralisia ou fadiga muscular pode ser um indício de arteriosclerose”.

Em qualquer sinal de alteração, um médico deve ser consultado, alerta a Dra. Aline. “O tratamento para as doenças circulatórias pode ser feito por meio de medicamentos ou cirurgia, se for necessário. Mas a prevenção é o melhor tratamento, especialmente para pacientes que já tenham alguma doença que contribui para a obstrução das artérias”, comenta.

Evitando esse problema

A seguir, confira algumas dicas de como evitar doenças circulatórias durante o inverno.

Use roupas confortáveis e quentes, evite peças justas (elas podem comprimir os músculos das pernas e cintura);

Consumia alimentos ricos em fibras, já que auxiliam na boa digestão e no controle do colesterol;

Faça exercícios físicos sob orientação médica;

sob orientação médica; Opte por alimentos com gorduras poli-insaturadas;

Mantenha o controle adequado da pressão e do diabetes;

Beba muita água (entre dois e três litros por dia);

Tenha cuidado ao usar meias elásticas sem orientação médica, nesses casos; ela pode piorar a situação.

Por Maria Claudia Amoroso