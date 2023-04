Entenda como os cabelos coloridos são vistos no mercado de trabalho

Algumas empresas e profissões aceitam melhor esse estilo de cabelo na rotina profissional

Cada vez menos os cabelos coloridos incomodam as empresas Imagem: timtimphoto | ShutterStock

Ainda é comum algumas pessoas pensarem muito antes de colorir o cabelo com cores mais chamativas, por medo de sofrerem alguma rejeição no mercado de trabalho. Contudo, para muitas empresas, isso não é o mais relevante; todavia, claro que isso vai depender do ramo de atuação.

Renato Costa, diretor executivo da Inteligência Voulez, esclarece que os cabelos coloridos de azul, roxo, rosa ou verde, comuns nas ruas, não são ainda aceitos em empresas tidas como tradicionais. “Porém, em áreas como publicidade, design ou moda, não chocam tanto e, em alguns casos, até denotam um pouco de estilo”, esclarece.

Coloridos, mas bem cuidados

Um cabelo colorido pode até passar a ideia de um profissional seguro, despojado, mas, para isso, é preciso que esteja bem cuidado. “O cabelo é considerado a moldura do rosto e pode tanto valorizar quanto desvalorizar sua aparência. Cabelos mal-cuidados, sem brilho, sem corte, com tintura por fazer, mostram desleixo e comprometem a aparência e o modo como se apresenta”, alerta Renato Costa. Raiz precisando de retoque, pontas secas amareladas ou avermelhadas demais por falta de cuidados podem passar uma imagem ruim.

Os dois lados do mercado

Ainda existem áreas (como as administrativas, as jurídicas e as financeiras) que pedem traje e postura mais tradicionais. “O que você não pode é querer atuar em uma área que culturalmente tem hábitos, jeitos muito divergentes do que você admite como certo. Seguramente, terá um conflito de padrões”, explica Andrea Deis, mentora de carreira.

Se a empresa em que você está não aceita o seu estilo, talvez você ainda não tenha encontrado o lugar certo. “Eu sempre trabalhei em áreas em que o visual alternativo só tinha a adicionar. Fui designer, figurinista, estilista, dona da minha própria empresa e apresentadora de TV”, conta a apresentadora Marimoon.

O importante é estar em um ambiente que combine com você (Imagem: Oleg Gekman | ShutterStock)

Novos horizontes

Se você realmente está fazendo algo de que gosta e seu estilo não se enquadra nisso, talvez possa buscar alternativas. “Se eu tivesse um trabalho no qual o cabelo colorido fosse um problema, eu acho que usaria uma peruca natural no ambiente de trabalho”, revela Marimoon. O segredo é escolher uma empresa que tenha os valores em que você acredita. Se o seu mundo é colorido, o ideal é que sua profissão e empresa também sejam. Então, procure uma que combine com você.

Valores da empresa e valores pessoais

Segundo o diretor executivo Renato Costa, a empresa tem o direito de possuir regras de vestuário, comportamento e conduta, de acordo com o segmento, perfil, cultura, valores institucionais e posicionamento de mercado. “A partir do momento em que a pessoa aceita trabalhar em determinada empresa, é contratada como funcionária, ela precisa se adequar às regras. O manual de conduta e dress code, quando houver, devem estar claros ao funcionário, e ele deve cumprir estas regras”, explica.

O que a cor do seu cabelo transmite?

A dica é sempre avaliar bem a empresa em que você deseja trabalhar e escolher uma área na qual você tenha liberdade para se expressar. Existem, sim, empresas que vão aceitar o seu perfil. O cabelo colorido pode ser moda, liberdade, entre outras coisas. “No caso de algumas profissões, existem áreas que permitem um pouco mais de ousadia e não apenas os cabelos coloridos, mas piercings, tatuagens, barba e outros acessórios também são permitidos, por não interferirem na área ou no desempenho da função”, analisa Renato Costa.