Entenda como os exercícios físicos reduzem as dores na lombar

A lombalgia pode variar de uma sensação de desconforto a uma dor intensa e debilitante

Atividade física ajuda a aliviar dores na lombar e fortalecer essa região das costas Imagem: fizkes | Shutterstock

A lombalgia, conhecida como dor lombar, é uma queixa comum que afeta grande parte da sociedade. Conforme um estudo publicado na revista The Lancet Rheumatology em junho de 2023, essa é a principal causa de incapacidade no mundo, atingindo mais de 600 milhões de pessoas. Os dados também mostram que até 2050, o número pode subir para 843 milhões.

Essa condição pode variar de leve a intensa, interferindo nas atividades diárias e na qualidade de vida. Para o personal trainer especialista em musculação, Caio Signoretti, compreender as causas, sintomas e formas de alívio da lombar é essencial para lidar de forma eficaz com esse desconforto.

Fatores que favorecem a lombalgia

Para chegarem ao resultado, cientistas de várias universidades do mundo analisaram dados de aproximadamente 500 estudos ao longo de 30 anos para estimarem a carga global de lombalgia. Eles descobriram ainda três fatores diretamente associados à dor na lombar: tabagismo, obesidade e fatores ergonômicos no local de trabalho.

De acordo com eles, caso esses temas fossem tratados, diminuiria o índice do problema em 39%. Para os pesquisadores, o tabagismo pode causar a dor na lombar devido ao enfraquecimento dos ossos e à danificação da coluna vertebral. A obesidade também está ligada a um aumento da carga nas estruturas da coluna vertebral, predispondo-as a lesões. E ainda, ambos os motivos têm relação direta a um estilo de vida não saudável.

Quais as causas da dor lombar?

A dor lombar pode se manifestar de diferentes maneiras, variando de uma sensação de desconforto a uma dor intensa e debilitante. Os sintomas podem incluir rigidez muscular, sensação de queimação, formigamento ou fraqueza nas pernas, e até mesmo dor irradiando para outras áreas do corpo. Esse tipo de desconforto é desencadeado por uma variedade de fatores, geralmente associados à fraqueza muscular, falta de mobilidade e falta de flexibilidade.

“Com o tempo, nossas articulações vão ‘enferrujando’, e, quem não tem costume de se movimentar, ou até mesmo pessoas que passam muito tempo sentadas ou deitadas, tendem a ficar com o movimento mais limitado, encurtando a musculatura. E essa falta de alongamento que vai provocar a lombalgia”, explica Caio Signoretti.

Perigos da evolução da lombalgia

Segundo Caio Signoretti, a dor na lombar pode ser perigosa, pois pode se desenvolver para uma patologia. Isso porque pacientes com esse tipo de problema estão propensos a desenvolver hérnia de disco, devido à fraqueza muscular, e podem até mesmo sofrer acidentes.

“No entanto, é mais comum que a hérnia aconteça de maneira gradativa”, ressalta o profissional. No entanto, felizmente, existem alguns exercícios que ajudam a fortalecer a lombar, mas o personal explica que não existe nenhum que resolva o problema de maneira localizada.

Alongamento aumenta a flexibilidade e evita lesões e dores na coluna (Imagem: ORION PRODUCTION | Shutterstock)

Como prevenir a dor na lombar

Para prevenir as dores na lombar, é preciso fortalecer as musculaturas do corpo para gerar equilíbrio muscular, principalmente a região central do corpo, chamado ‘core’, que é entre o quadril e os ombros. “Então é preciso trabalhar os glúteos, todos os estabilizadores da coluna, incluindo a região lombar, dorsal, os ombros, o abdômen e o transverso do abdômen, para evitar sofrer com a lombalgia ou outros tipos de desconforto muscular”, explica o profissional.

Caio Signoretti explica que o diagnóstico adequado e o tratamento personalizado são essenciais para gerenciar de forma eficaz esse tipo de problema. Ao adotar medidas preventivas e abordagens de alívio, é possível minimizar a ocorrência e a intensidade da dor lombar, permitindo uma vida mais ativa e confortável.

Por Yasmin Santos