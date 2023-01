Entenda o que é a medicina homeopática

Veja como a cura por semelhança é utilizada para restabelecer o equilíbrio químico e energético do corpo

Os medicamentos na homeopatia são retirados de todos os reinos da natureza Imagem: Shutterstock

A homeopatia é uma terapêutica criada e sistematizada por Christian Samuel Hahnemann, no século XVIII, e se utiliza de medicamentos retirados de todos os reinos da natureza, preparados por meio de uma técnica especial e bem definida, prescritos ao indivíduo de forma personalizada, a partir dos sintomas que ele apresenta.

Equilíbrio químico e energético

Para a homeopatia, o ser vivo apresenta-se em um grande equilíbrio químico e energético. A fim de manter essa condição, é necessário controlar certos fatores, como pressão arterial, temperatura, quantidade de oxigênio etc., dentro de certos limites.

A manutenção destes fatores, no entanto, pode resultar em grande esforço orgânico, gerando risco de doenças, intrinsecamente ligadas a fatores internos, como características genéticas individuais, e externas, como temperatura, estado de espírito etc. Nesse contexto, as doenças afetam o indivíduo tanto fisicamente quanto mentalmente e emocionalmente.

Luta do organismo por equilíbrio

Os sintomas são, na realidade, um reflexo da luta do organismo para manter o equilíbrio mencionado. Por exemplo, o estresse é um sintoma da não adaptação de um determinado indivíduo a certa conjuntura.

Assim, é possível que em uma mesma situação, uma pessoa adapte-se perfeitamente e não desenvolva nenhuma doença, enquanto que isso não ocorrerá com outra pessoa, mais propensa a adoecer se exposta à mesma situação.

O remédio homeopata tem a energia semelhante a que causou a doença (Imagem: Shutterstock)

Uso de medicamentos

Atualmente é proposto que o medicamento homeopático estimule o organismo a curar-se restabelecendo a energia vital que envolve cada paciente e que se encontra alterada pelo causador da doença, impedindo que este estímulo tenha ação no organismo. O medicamento utilizado deve possuir energia semelhante a que foi afetada pelo causador da doença, porém em uma intensidade superior, para que a energia vital retorne ao estado original de equilíbrio.

Cura pela semelhança

A homeopatia visa curar pela semelhança. Isso significa dizer que insumos dos medicamentos, antes de passarem por manipulação, causariam os mesmos sintomas da doença a ser tratada. Porém, devido ao processo técnico homeopático para a manipulação desses medicamentos, estes acabam por equilibrar o indivíduo, tornando-o são. O processo é análogo à ressonância. Se há duas ondas vibrando em frequências complementares, a tendência é que elas se anulem.

Homeopatia no Brasil

No Brasil, a homeopatia é considerada uma especialidade médica, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, cujos especialistas formam-se em cursos de pós-graduação de três anos e recebem seus certificados após aprovação em prova aplicada pela Associação Médica Homeopática Brasileira, filiada à Associação Médica Brasileira.

Por Anna Jeanette Berezin

Residência em clínica Médica e Gastroenterologia pelo Hospital do Servidor Público Estadual, com formação em Homeopatia pelo Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas em Homeopatia e curso avançado Homeopatia Medicina Interna e Terapêutica pela Associação Brasileira de Reciclagem e Assistência em Homeopatia (ABRAH). Especialista em Homeopatia pela Associação Médica Homeopata Brasileira.