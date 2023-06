Entenda o que é febre maculosa e quais são os principais sintomas

Doença grave é transmitida por carrapatos e pode colocar a saúde em risco

Febre maculosa geralmente se manifesta com um quadro febril agudo Imagem: Anna Tryhub | Shutterstock

A febre maculosa é uma doença grave transmitida por carrapatos da espécie Amblyomma cajennense. Ela geralmente se manifesta com um quadro febril agudo, mas tem a capacidade de mimetizar doenças neurológicas, dificultando o diagnóstico.

Principais sintomas da febre maculosa

O Dr. Antônio Araújo, neurocirurgião da clínica Araújo & Fazzito e do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês, explica que, além da febre, os pacientes podem apresentar outros sintomas. Pode-se citar dores musculares, dor no estômago, náuseas e vômitos, fortes dores de cabeça, hiper-sensibilidade à luz, falta de apetite e rash cutâneo (manchas avermelhadas), que geralmente se inicia em punhos e tornozelos.

Importância do diagnóstico e tratamento adequado

O neurocirurgião também ressalta a importância de a população ficar em alerta e buscar atendimento especializado para obter um diagnóstico preciso. “Não podemos subestimar os sintomas da febre maculosa, especialmente quando se assemelham a condições neurológicas. A pronta identificação e o tratamento adequado podem salvar vidas. No agravamento do quadro, ainda podemos ter confusão mental, paralisia das pernas, perda do controle dos esfíncteres (bexiga e intestinal) e alteração da fala”, enfatiza o Dr. Antônio Araújo.

Ao identificar qualquer sintoma é importante buscar por auxílio médico (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Conscientização como forma de combate à doença

Visando conter o avanço da doença e evitar mais vítimas, é fundamental que a sociedade esteja informada e consciente sobre a febre maculosa. “A prevenção, a busca por atendimento médico e a adoção de medidas de controle de carrapatos são medidas essenciais para enfrentar esse desafio de saúde pública”, afirma o médico.

Prevenindo a febre maculosa

Para prevenir essa doença, em primeiro lugar, é importante evitar áreas infestadas por carrapatos, como matas densas e gramados altos. Caso seja necessário frequentar esses locais, é recomendado usar roupas de manga longa, calças compridas e sapatos fechados, de forma a minimizar o contato direto da pele com esses aracnídeos. Além disso, é essencial aplicar repelentes de insetos, especialmente aqueles com eficácia contra carrapatos, nas áreas expostas do corpo.

Outra medida importante é realizar a verificação cuidadosa do corpo após passar tempo ao ar livre. Inspecione minuciosamente todas as partes em busca de carrapatos, incluindo áreas de difícil acesso, como axilas, virilha, couro cabeludo e atrás das orelhas. Caso seja encontrado algum carrapato, ele deve ser removido corretamente com uma pinça, segurando-o pela cabeça e removendo-o com cuidado, de forma a evitar esmagá-lo e liberar a bactéria.

É fundamental também proteger os animais de estimação, pois eles podem trazer esses aracnídeos para dentro de casa. Por isso, utilizar produtos repelentes específicos para animais e verificar regularmente a presença de carrapatos em seus pelos são medidas importantes para prevenir a transmissão da doença para os seres humanos.

Por Beatriz Bradley