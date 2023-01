Entenda o que é TDAH e as formas de tratamento

Saiba quais são os sintomas que caracterizam o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade

TDAH acompanha o indivíduo por toda a vida Imagem: Shutterstock

O TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) é um transtorno de comportamento que surge na infância e, frequentemente, acompanha o indivíduo por toda a vida. O TDAH é reconhecido oficialmente por vários países e pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Características do TDAH

Esse transtorno tem origem no organismo, mais exatamente no córtex cerebral, localizado na parte frontal da cabeça (próximo à testa). Nesse caso, o desempenho cerebral da pessoa é comprometido, fazendo com que ela tenha problemas de memória, impulsividade, dificuldade de concentração e hiperatividade.

“O TDAH apresenta algumas doenças associadas, que podem aparecer ou não, como depressão, transtorno de ansiedade, tabagismo, distúrbio alimentar e transtorno do sono”, explica a psicóloga Carine Eleutério. Segundo ela, o estresse pode aumentar as chances da pessoa com TDAH contrair uma ou mais das doenças citadas. Além disso, o estresse potencializa a desatenção, a impulsividade, a hiperatividade e as variações de humor.

Sintomas do TDAH

Os sintomas apresentados pelos portadores de TDAH podem ser observados em situações cotidianas. Eles frequentemente apresentam dificuldade de prestar atenção em detalhes, podem cometer erros por descuido em seus deveres e tarefas com certa frequência e tem dificuldade em manter a atenção em atividades educacionais, laborativas e de lazer.

Em alguns casos, os portadores de TDAH parecem não estar ouvindo quando alguém está falando diretamente com eles, não conseguem seguir instruções até o fim, não se envolvem em tarefas que exijam esforço mental prolongado, distraem-se com estímulos externos e interrompem os outros com frequência.

Remissão ou mudanças dos sintomas

Boa parte dos pacientes atinge a remissão dos sintomas ao longo da vida. Alguns podem continuar apresentando sintomas durante a adolescência e vida adulta, porém, geralmente, há uma mudança no perfil, no qual predominam as características da desatenção.

TDAH pode ser desencadeado por diversos fatores (Imagem: Shutterstock)

Fatores de desencadeamento

Alguns fatores têm sido apontados como possíveis desencadeadores desse transtorno, como a hereditariedade, substâncias ingeridas na gravidez (nicotina e álcool), sofrimento fetal, como em alguns problemas no parto, e exposição ao chumbo.

Tratamentos para o TDAH

O tratamento de TDAH é realizado com uma combinação de medicamentos, orientações aos pais e professores, técnicas específicas de psicoterapia, como a terapia cognitivo-comportamental. “Além do acompanhamento com um psiquiatra, deve-se procurar um psicólogo para trabalhar as causas do estresse, uma vez que o estresse não é puramente físico e tem base psicológica”, conclui Carine Eleutério.