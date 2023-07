Entenda o significado de cada letra na sigla LGBTQIAPN+

Veja também o que representa cada termo e a importância deles para a inclusão e diversidade

Sigla da comunidade muda para abranger a pluralidade e as formas de amar Imagem: sonia.eps | Shutterstock

Uma vez denominada LGBT, a sigla que representa essa comunidade já passou por diversas alterações e, atualmente, abrange mais letras e significados. Isso ocorre porque as transformações sociais impulsionam a busca constante por compreensão do ser humano, bem como de sua pluralidade e formas de amar.

No entanto, muitas dessas modificações geram dúvidas nas pessoas, que desconhecem o que cada letra representa. Diante disso, preparamos uma breve explicação sobre o significado de cada letra da sigla e o que elas representam. Veja!

L: lésbicas

Uma lésbica é uma mulher que é emocional, romântica e/ou sexualmente atraída por outras mulheres. Ser lésbica significa ter uma orientação sexual homossexual feminina. A atração pode ser tanto emocional, referindo-se a sentimentos românticos e afetivos, quanto sexual, envolvendo desejo e atração física.

G: gays

A palavra “gay” é frequentemente usada como um termo genérico para descrever homens que têm atração romântica, emocional e/ou sexual por outros homens. Ser gay implica ter uma orientação sexual homossexual masculina. No entanto, é importante destacar que a palavra “gay” também é usada para descrever pessoas que têm atração romântica e sexual pelo mesmo gênero.

B: bissexuais

Pessoas bissexuais são aquelas que têm a capacidade de se sentir emocional, romântica e/ou sexualmente atraídas por pessoas de mais de um gênero. A atração pode ser tanto por pessoas do mesmo gênero quanto por pessoas de gêneros diferentes. Ou seja, essas pessoas podem gostar tanto de homens quanto de mulheres.

T: transexuais

Uma pessoa transexual é aquela que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer com base em características físicas genitais. Por exemplo: uma pessoa pode ter sido designada como do sexo masculino ao nascer, mas se identifica e vive como uma mulher (mulher transexual) ou ter sido designada como do sexo feminino, mas se identifica e vive como um homem (homem transexual).

Q: queer

Historicamente, “queer” era usado como um termo pejorativo e ofensivo para se referir a pessoas LGBT+. No entanto, ao longo dos anos, o termo foi reapropriado e adotado por algumas pessoas e comunidades como uma forma de resistência e afirmação. Assim, hoje em dia, o termo “queer” engloba uma ampla gama de identidade e experiências não heterossexuais e cisgêneras, podendo descrever pessoas que não se encaixam nas categorias tradicionais de orientação sexual e identidade de gênero.

Pessoas intersexuais nascem com características sexuais que não se encaixam na forma binária (Imagem: Shutterstock)

I: intersexo

Intersexo é um termo utilizado para descrever pessoas que nascem com características sexuais que não se encaixam na forma binária (feminino e masculino) de nascença. Ou seja, essas pessoas possuem variações biológicas em relação aos hormônios, genitália, cromossomos e outras características sexuais que podem ocorrer de diversas maneiras e em diferentes graus.

Vale ressaltar também que algumas pessoas intersexuais podem ter características tanto femininas quanto masculinas e que a sua identidade de gênero não está relacionada às suas características biológicas e pode ser independente delas.

A: assexual

Ser assexual significa ter uma orientação sexual caracterizada pela falta de atração sexual com relação a outras pessoas, independentemente de seu gênero. Porém, isso não significa que pessoas assexuais não possam ter relacionamentos românticos ou afetivos, visto que a atração romântica e a atração sexual são distintas e podem ocorrer separadamente.

P: pansexual

Pessoas pansexuais são aquelas que sentem atração sexual ou romântica por outros indivíduos independentemente do gênero. Dessa forma, o termo é comumente utilizado para descrever uma atração que vai além das categorias binárias de masculino e feminino, pois essas pessoas consideram muito mais a personalidade e a conexão emocional do que apenas o gênero em suas relações.

N: não binário

Ser não binário significa não se enquadrar nas categorias de gênero feminino e masculino ou ainda ter uma identidade de gênero fluida, em que a sua identificação pode variar ao longo do tempo.

+ (mais)

O “+” no final da sigla LGBTQIAPN representa uma forma de inclusão e reconhecimento de outras orientações sexuais que não foram mencionadas anteriormente. Contudo, o símbolo também é utilizado para descrever a diversidade e evolução na compreensão sobre a forma como o ser humano se relaciona e se identifica.