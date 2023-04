Entenda o significado de inferno astral na Astrologia

Período que antecede o aniversário é temido por muita gente, mas não deveria ser assim

Inferno astral é período de renascimento Foto: Shutterstock

O aniversário representa um novo ciclo, um renascimento. Já o inferno astral é o período de 30 dias que antecede o aniversário. Para podermos renascer, é preciso deixar algumas coisas para trás, a fim de entrarmos no novo ciclo livres de algumas amarras que nos prendiam e que já não fazem mais sentido.

Período de reflexão e autoanálise

Apesar do nome, o inferno astral nada mais é do que um período de reflexão e autoanálise, no qual temos a capacidade de ter contato com alguns aspectos que buscamos deixar para trás. Trata-se do momento em que saímos do papel de protagonista da nossa própria vida e assumimos o papel de espectador.

É quando descemos do palco onde está sendo encenada a nossa vida e nos sentamos na plateia para assistir aos eventos. Ao mudarmos a perspectiva de protagonista para observador, é possível enxergar alguns aspectos de que antes não era possível ter consciência. Podemos sentir desconforto, tristeza e a impressão de que estamos dialogando com o vazio.

O chamado inferno astral nem sempre acompanha negatividade (Imagem: Denis Novikov | Shutterstock)

O inferno astral nem sempre representa algo ruim

Ter a consciência do que precisamos deixar para trás é o que gera o descontentamento pessoal. Entretanto, não é regra que o inferno astral seja pesado: algumas pessoas passam pelo período bem, sem nenhum tipo de desconforto. No dia do aniversário, quando iniciamos um novo período por mais um ano de vida, o inferno astral fica para trás. Renascemos mais livres, e a pressão dos dias que antecederam nosso aniversário se dissipa.

Por astróloga Agnes Katsumata