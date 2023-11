Entenda os benefícios do ioga contra o câncer de próstata

Especialista explica a relação entre a prática da atividade milenar com a saúde masculina

Praticar ioga aumenta a saúde dos homens Imagem: Veles Studio | Shutterstock

Em novembro acontece a campanha internacional ‘Novembro Azul’, cujo objetivo é conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, um dos mais frequentes entre os homens brasileiros, segundo informações do Inca (Instituto Nacional do Câncer).

No período, são realizadas atividades para quebrar o tabu e os preconceitos que cercam a saúde masculina, visando encorajar os homens a realizarem exames regulares, para detectar precocemente a doença, e práticas que aumentem a qualidade de vida, como o ioga, arte milenar que traz uma série de benefícios para a saúde.

Ioga no tratamento de câncer de próstata

De acordo com dados do Inca, no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido o câncer de próstata. Dado isso, estudos buscam uma solução para prevenir e tratar o problema, como indica uma pesquisa realizada pela Universidade da Pensilvânia, publicada na revista científica “International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics”, que apontou que a prática regular de ioga, entre 6 a 8 semanas, durante tratamentos de radioterapia para câncer de próstata, permitiu melhora da fadiga e redução de disfunções urinárias e sexuais dos pacientes analisados.

Ioga melhora o desempenho sexual masculino Imagem: Luna Vandoorne | Shutterstock

Benefícios da ioga para saúde masculina

Conforme explica o professor de ioga Ravi Kaiut, especialista no Método Kaiut Yoga, naturopata e entusiasta por Saúde e Bem-Estar, a prática também pode ajudar a fortalecer diversos outros aspectos da saúde masculina e, por isso, deve se tornar um hábito na vida.

“O ioga oferece vários benefícios que podem contribuir bastante para a saúde integral masculina, como melhora da flexibilidade, maior amplitude de movimento nas articulações e até mesmo ganho de massa muscular, o que é fundamental para evitar lesões, manter o corpo ágil e promover uma melhor mobilidade, o que é importante principalmente para homens com mais de 60 anos”, diz o especialista.

O profissional também ressalta que a atividade pode proporcionar melhora significativa no desempenho sexual, “pois através do fortalecimento do assoalho pélvico e do aumento da circulação sanguínea e fortalecimento muscular, a prática regular contribui para uma vida sexual mais satisfatória. Além disso, o ioga é eficaz na redução do estresse, permitindo que os homens gerenciem as pressões do dia a dia com mais equilíbrio emocional e foco”, finaliza.

Por Ravi Kaiut