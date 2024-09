Entenda para que serve e quando usar a touca de cetim

O item é benéfico para todos os tipos de cabelo e pode ser usado por homens e mulheres

A touca de cetim mantém os cabelos hidratados e é benéfica para todos os tipos de fios Imagem: Elayne Massaini | Shutterstock

A touca de cetim voltou a ficar em foco depois do início do programa Estrela da Casa, em que os participantes estão sempre sob vigilância das câmeras e devem exibir seus talentos, além de revelar seus hábitos pessoais, incluindo cuidados com a aparência. Desde o começo do confinamento, a touca de cetim tem sido um acessório frequente, usado por MC Mayarah e Leidy Murilho.

Para explorar os benefícios dessa peça, Elizabeth Borgo, tricologista e terapeuta capilar, detalha os efeitos, segredos e recomendações sobre o uso da touca de cetim. Confira a seguir!

A touca de cetim mantém a umidade e evita o ressecamento do cabelo Imagem: Islagadelha | Shutterstock

Quando usar a touca de cetim?

A touca de cetim já é um item queridinho de quem gosta de cuidar do cabelo, principalmente por causa do tecido que não absorve a umidade e ajuda a manter os fios hidratados. A tricologista e terapeuta capilar Elizabeth Borgo, diretora de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) da Ecosmetics, explica que qualquer pessoa pode usar o acessório.

“A touca de cetim é recomendada para todos os tipos de cabelo, incluindo cabelos lisos, ondulados, cacheados e crespos. Ela é especialmente benéfica para cabelos que passam por processos de hidratação e/ou tratamento, pois ajuda a manter a umidade e evita que os fios fiquem ressecados”, comenta.

De acordo com a tricologista, a touca de cetim é recomendada, inclusive, para homens “que buscam proteger cabelos mais longos, ou que estão em tratamento para condições capilares específicas, como a perda de cabelo ou a quebra”. No entanto, ela recomenda procurar um especialista que oriente sobre o modo e tempo de uso da touca.

Orientações para o uso da touca de cetim

A tricologista e terapeuta capilar Elizabeth Borgo ensina outras técnicas para potencializar os resultados do uso da touca de cetim:

Fazer massagens suaves para estimular a circulação ( couro cabeludo );

); Esfoliar ocasionalmente para remover as células mortas;

Manter uma dieta rica em vitaminas e minerais;

Beber bastante água;

Praticar atividade física, o que alivia o estresse e melhora a qualidade de vida e a saúde.

Por Débora da Mata