Entenda por que a vontade de comer aumenta no inverno

Nutricionistas explicam como manter a alimentação saudável e equilibrada nesta época do ano

No inverno, o corpo gasta mais energia e aumenta o apetite, exigindo escolhas alimentares saudáveis Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

O inverno chegou e, com ele, a fome. Para algumas pessoas, quanto menor a temperatura, maior a vontade de comer alimentos calóricos. No entanto, o interesse por sopas, cremes, massas e chocolates, por exemplo, tem explicação: no frio, o organismo gasta mais energia para manter a temperatura corporal, o que aumenta o apetite.

Todavia, o nutricionista Jhonathan Andrade alerta que é preciso evitar exageros, pois o corpo necessita de alimentos com qualidade nutricional, e não apenas calorias. “No frio, o metabolismo tenta compensar a variação da temperatura corporal e, fisiologicamente, aumenta a demanda por alimentação. O importante, nesse caso, é fazer escolhas certas”, ensina o professor do curso de Nutrição do UniCuritiba – instituição que integra a Ânima Educação.

Consumo de chocolate no inverno

Outra explicação para a “fome de inverno” é a relação dos alimentos com as emoções. Como os dias tendem a ser gelados e a luminosidade é menor, pois o sol se põe mais cedo, é comum que as pessoas busquem meios para compensar a melancolia, a apatia e o desânimo.

A psicóloga Daniela Jungles explica que o clima é um estressor universal e a maioria das pessoas reage, física e emocionalmente, em menor ou maior grau, às oscilações de temperatura. Não é à toa que o chocolate vira o queridinho da estação. “O chocolate libera serotonina, endorfina e dopamina, conhecidos como hormônios da felicidade. Isso aumenta a sensação de bem-estar, prazer e acolhimento”, diz a professora do curso de Psicologia do UniCuritiba.

Mestre em Alimentação e Nutrição, Jhonathan Andrade indica o consumo de 15 g a 30 g de chocolate por dia, especialmente as opções que tenham 65% de cacau e massa de cacau como primeiro item da lista de ingredientes. “Isso equivale a uma barra pequena ou quatro quadradinhos do alimento. Assim, é possível ajudar o metabolismo e saciar a vontade de comer chocolate, sem peso na consciência”, explica.

Alimentos que aquecem e confortam

Na estação mais fria do ano, algumas bebidas e alimentos viram protagonistas. Cafés e chás são boas escolhas para se aquecer. Se forem acrescidos de canela, melhor ainda. Isso porque ela é anti-inflamatória, estimula o metabolismo e contribui para a elevação da temperatura corporal.

Os carboidratos, como pães, batatas e massas, são outros aliados, mas as porções devem ser equilibradas, pois a ingestão em excesso aumenta os níveis de glicose no sangue. Sopas, cremes e caldos estão na lista das comidas que geram conforto e, em geral, são preparações nutritivas, o que ajuda a manter a saciedade.

Escolher ingredientes com cuidado mantém o equilíbrio calórico e não compromete o conforto dos pratos Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Alimentos mais saudáveis

A nutricionista Marcella Oliveira, professora do UniCuritiba e especialista em Nutrição Clínica, Ortomolecular e Funcional, diz que existem boas estratégias para driblar o frio sem extravagâncias gastronômicas. O segredo à mesa está nas substituições e no modo de preparo.

“Substituir legumes crus por cozidos e servi-los quentes é uma ótima ideia. Outra recomendação é usar e abusar de temperos mais quentes como pimentas, pápricas e cúrcuma que, além de aquecer nesse inverno, irão auxiliar na ativação do metabolismo”, sugere.

Além disso, o uso de alimentos mais proteicos e menos calóricos é uma estratégia interessante. No preparo de cremes e caldos, por exemplo, pode-se optar por couve-flor ao invés de batata.

Equilíbrio nas escolhas

Jhonathan Andrade lembra que os cuidados na escolha dos ingredientes não tornam os pratos menos reconfortantes, mas ajudam a manter o equilíbrio na quantidade de calorias ingeridas por dia. “Alimentação é saúde, é afeto e envolve questões sociais e biológicas. Na dúvida do que comer durante o inverno, um nutricionista pode ser seu melhor aliado na indicação dos alimentos ideais para a estação, sempre respeitando as necessidades nutricionais de cada pessoa”, comenta.

Continue cuidando da saúde

Outro ponto de atenção é a hidratação. Segundo o nutricionista, a maioria das pessoas não tem sede no inverno. Todavia, a ingestão de água deve ser mantida, assim como a atividade física. “Manter-se ativo é essencial e, mesmo preferindo os alimentos mais cremosos ou calóricos, as refeições devem ser saudáveis, com frutas, verduras, legumes e proteínas”, ressalta.

Receitas para o inverno

Legumes no forno

Ingredientes

2 cenouras cortadas em palitos

cortadas em palitos 1 abobrinha cortada em rodelas

1 brócolis cortado em pedaços

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 cebola-roxa cortada em gomos

1 batata-doce cortada em cubos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de alecrim fresco picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture os legumes com azeite de oliva, alho, alecrim, sal e pimenta-do-reino. Espalhe os legumes em uma assadeira, em uma única camada, e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos ou até que os legumes fiquem dourados e macios. Sirva quente, acompanhado de uma carne de sua preferência.

Creme de abóbora e frango Imagem: Hans Geel | Shutterstock

Creme de abóbora e frango

Ingredientes

1/2 abóbora cabotiá descascada e cortada em pedaços

cabotiá descascada e cortada em pedaços 250 g de frango cozido e desfiado

Caldo do cozimento do frango

1 fio de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de tomate pelado

Cebolinha picada, sal, pimenta-do-reino e noz-moscada moídas a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a abóbora com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar bem macia. Quando a abóbora estiver cozida, escorra a água e coloque os pedaços de abóbora no liquidificador. Acrescente um pouco da água de cozimento do frango e bata até formar um creme. Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Quando estiverem dourados, coloque o frango desfiado e o tomate. Refogue mais um pouco e despeje o creme de abóbora. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Misture bem e deixe cozinhar em fogo baixo por 5 minutos. Salpique com cebolinha e sirva quente.

Chocolate quente

Ingredientes

350 ml de leite desnatado

1/2 colher de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de cacau em pó

Canela em pó a gosto

1 colher de sopa de açúcar demerara

Modo de preparo

Coloque o leite e o amido de milho em uma panela e misture. Em seguida, adicione o cacau em pó e mexa até ficar homogêneo. Leve ao fogo baixo e mexa até a mistura ferver. Adicione a canela em pó, o açúcar e misture. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Por Marlise Groth