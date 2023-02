Entenda por que as pessoas optam por morar sozinhas e como isso afeta a sociedade

Pessoas que vivem sozinhas acreditam ter mais independência e liberdade para viver

Morar sozinho evita indecisões Imagem: Shutterstock

Se você ainda acredita que quem vive sozinho é porque não encontrou uma companhia, está na hora de mudar de opinião. Há 30 anos as pessoas entravam nos consultórios terapêuticos querendo saber quem elas eram. Hoje, invariavelmente todos os meus pacientes sofrem porque tem muitas opções e não conseguem escolher uma delas, sem que com isso sofram pelas outras deixadas – o fenômeno da frustração. Esse é o motivo de pelo menos 8 em cada 10 pacientes atendidos no consultório psicanalítico.

Interferência das cobranças sociais na vida autônoma

Viver sozinho não é uma modinha nem algo isolado. É uma opção de vida que se cristalizou no Brasil nos últimos 50 anos e provavelmente em outras partes do mundo. Mas, muita gente sofre por não suportar mais um casamento, para o qual já percebeu que não tem nenhum apreço, ou porque nem sequer pensa em entrar num desses porque já sabe, de antemão, a incapacidade de gerenciar um.

Ou seja, vivem com medo do que vão dizer ou pensar deles e acabam sofrendo por não ter força suficiente para escolher o que eles podem levar adiante pela vida. Nesse caso optam por agradar os outros e o sofrimento psíquico chega cedo ou tarde. Quem opta por viver a vida autônoma, como eu prefiro chamar, não vive essa indecisão.

Novas construções no modo de vida

Aquela imagem de uma tia solteirona vivendo sozinha na casa dos pais lá nos anos 70, quem diria, era a grande revolução do mundo dos brasileiros. Revolução esta que hoje podemos constatar em pesquisa, como as do IBGE no último censo demográfico.

Hoje os idosos que vivem sozinhos, viajam, consomem, gastam em lazer e tem qualidade de vida, em parte são compostos dessas “tias solteironas” dos anos 70 e 80. Elas, de maneira silenciosa, construíram uma revolução no modo de vida, sobretudo se considerarmos a ideia dos latino-americanos que não se pode viver sozinho e que “cada panela tem sua tampa”.

Os números de brasileiros que vivem sozinhos, não mentem, porém, a maior prova desse fenômeno é a mudança da dinâmica da população. Há muita gente em torno de nós ostentando a vida autônoma, homens e mulheres vivem sozinhos, sem casamento formal e filhos, e muitas vezes até sem relacionamentos estáveis.

Por que as pessoas decidem morar sozinhas?

A primeira coisa que vem à nossa mente é que pessoas que optaram por viver sozinhas o fizeram porque não conseguem se encaixar nos padrões da coletividade, são egoístas e apresentam diferentes dificuldades de relacionamento, de partilha e de altruísmo. Já no caso de quem vive sozinho não pela opção, mas pela falta dela, porque os pares já morreram ou tiveram outro fim, parece que a percepção social é sempre a mesma – vivem sozinhos porque não têm opção.

Mas, a compreensão deste fenômeno precisa ir muito além. Não é possível que este fato passe despercebido pelas políticas públicas, pelas igrejas e, sobretudo, pela noção de saúde coletiva a que todos nós, terapeutas e profissionais de saúde, estamos conectados.

É preciso repensar toda a oferta de terapias e amparo psicológico para este grupo porque eles não são compreendidos ainda e nossas técnicas terapêuticas para eles estão obsoletas, já que a maioria não sofre por depressão nem solidão, conforme apontam os números; e 72% deles, por exemplo, acreditam que viver sozinho dá mais liberdades para gastar dinheiro, ou seja, o sujeito autônomo tem uma paixão e um comportamento de ter.

Pessoas que moram sozinhas consomem mais produtos (Imagem: Shutterstock)

Impacto da população que vive sozinha no mercado

O consumo é uma parte do dia a dia deles. E esse número, embora pareça um problema para a psicologia rasa, não o é para o mundo do trabalho já que 6 em cada 10 desses autônomos estão empregados. Eles possuem excelentes qualificações para o trabalho em comparação com seus pares de mesma idade e condição social.

A população que vive só consome, mas por que consomem? Esta ainda é uma pergunta sem resposta. Se você arriscar dizer que é para compensar, erra já na saída. Os que vivem só querem dizer que possuem um plano de vida, meta de bem-estar, opção de caminhada – ser só no mundo e feliz, sem filhos, sem casamento, sem relações afetivas fixas.

Vida autônoma e as relações sociais

Parece triste para alguns, mas é a opção desses brasileiros adultos precisa ser observada para que orientações de diferentes segmentos possam acolher essa população, e não simplesmente avaliá-las e julgá-las com critérios de exclusão ou de preconceitos. As novas religiões já descobriram essa população – de budistas, hares, mindfulness (quase uma religião) -; essa população já está achando seu lugar nas religiões que não obrigam o casamento e os modelos tradicionais de família.

O comércio e a indústria também. Eles consomem de tudo, consomem muito e aprenderam, para sempre, que consumir também é ser feliz e eles se jogam nessa ação sem culpa: viajam, fazem cursos, concluem cursos superiores, consomem tecnologias, moda etc.

E, quando ficarem velhos, continuarão a consumir ainda mais, pois herdarão de seus pais os bens, sem que tenham que dividir com ninguém. Essa geração tem uma organização mental diferente a que a psicologia precisa se ater, com urgência, sob o risco de abandoná-los em suas escolhas.

Modificações psicológicos sobre a solitude

Hoje já há porções de comidas individuais, que vão das orgânicas às comidas rápidas. Planos de saúde, títulos de clube, automóveis e bens de toda a natureza pensados e construídos para quem optou em viver sozinho. Quer dizer, a sociedade já está apresentando soluções para este grupo, no entanto, quando o assunto é amparo psicológico, o preconceito impera.

É preciso combater, entre os profissionais de saúde mental e educação, primeiramente, a ideia de que quem vive sozinho é triste e infeliz e tem problema de convivência. Essa é uma ação urgente e imprescindível. O que essa população de autônomos apresenta é: independência (25%); sensação de liberdade (23%); paz (12%); solidão (10%), tristeza (3%), abandono (1%), privacidade (50%). Ou seja, solidão e abandono não são, definitivamente, a característica mais importante deles.

Eles querem e buscam outra coisa que ainda não percebemos, mas por isso mesmo é urgente que se debruce sobre estes sujeitos para compreendê-los. Os humaniês (pessoas que optaram por estarem sozinhas), que é como eu os chamo agora, são nosso desafio no campo terapêutico. Eles são unimultiplos nos sentidos e homo mobilis nas ações. Agora precisamos escutá-los.

Por Prof. Dr. Geraldo Peçanha de Almeida

Psicanalista pela Sociedade Internacional de Psicanálise de São Paulo. Praticante do Budismo Tibetano e facilitador de estudos budistas. Tem mais de 70 livros, dentre eles “Em busca da paz interior” e “Meditações para começar o dia”. Fundador e diretor do Projeto Coração de Pólen – Centro de Tratamento, Estudo e Pesquisa na área de saúde mental, em Curitiba.