Entenda por que cães e gatos costumam comer grama

Saiba quando esse costume deve ser motivo de preocupação e quais tipos de gramas podem ser oferecidas aos pets

Cães e gatos têm o hábito de comer grama Imagem: Elena Arkadova | Shutterstock

Cães e gatos são animais carnívoros, mas alguns deles podem ter o hábito de comer grama. Conforme explica a médica veterinária Mayra Susenko, esse tipo de comportamento pode ser motivado por diferentes fatores, tais como:

Instinto do animal baseado no comportamento dos seus ancestrais;

O pet achou a grama algo curioso e resolveu “investigar com os dentes”;

Ele gosta do cheiro, por isso a come;

O animal está sentindo algum desconforto gastrointestinal e, por instinto, ingere a grama para aliviar o incômodo;

Come para suprir a necessidade de fibras na alimentação e melhorar a digestão e a motilidade intestinal.

Quando deve ser motivo de preocupação

Embora possa parecer estranho, quando a ingestão de grama acontece ocasionalmente, não há motivo para preocupação. Isso porque ela não costuma fazer mal a cães e gatos. No entanto, segundo Mayra Susenko, o tutor deve ficar em alerta caso o pet comece a comer de uma hora para outra e em grande quantidade, bem como apresente outros sintomas, como vômito ou diarreia, apatia e perda de apetite.

Neste caso, é importante levá-lo ao veterinário para investigar o que há de errado. “O excesso da ingestão de grama pode ser sinal de má nutrição, gastrite, desidratação, verminoses, cólicas abdominais, entre outros problemas que precisam ser investigados e tratados de maneira adequada”, explica a veterinária. Além disso, para alguns pets, a ingestão excessiva pode causar vômito, diarreia ou outros problemas digestivos.

Cuidado com os tipos de gramas

Apesar de parecer todas iguais, não são todos os tipos de gramas que cachorros e gatos podem comer. “É importante estar atento a tudo o que o pet está comendo, já que algumas plantas bem comuns no nosso dia a dia podem ser tóxicas para os animais”, alerta Mayra Susenko, que acrescenta: “no caso das gramíneas, praticamente não existe problema, contanto que elas não sejam pulverizadas com fertilizantes químicos nem agrotóxicos”.

Algumas gramas são mais saudáveis para cães e gatos (Imagem: Daily_creativity | Shutterstock)

Gramas saudáveis para pets

Alguns tipos de gramas, como a comum, a de trigo e a de cevada, podem ser facilmente cultivadas em casa e oferecidas aos animais de estimação. “Hoje em dia, é comum encontrar vasinhos com grama específica para os pets sendo vendidas em grandes lojas e mix de sementes das gramas de trigo, aveia, alpiste, milheto e painço, que podem ser plantadas em casa”, diz Mayra Susenko.

Benefícios de algumas gramas

De acordo com a veterinária, a grama cultivada a partir do milho de pipoca é bastante positiva para os gatos, pois ajuda a controlar as bolas de pelos e evitar vômitos e diarreias. Além disso, leva poucos dias para brotar.

A grama de trigo, por sua vez, apresenta nutrientes importantes para a saúde dos animais, como vitaminas A, B, C e E, além de minerais como cálcio, ferro e magnésio. “É um alimento popular entre os donos de pets que buscam uma alternativa mais nutritiva para oferecer aos seus animais de estimação, e é comumente consumida por humanos em sucos naturais”, conta Mayra Susenko.

Apesar dos benefícios, nenhum tipo de grama deve ser usado para substituir a ração ou a alimentação principal de cães e gatos, que deve ser balanceada e indicada por um veterinário, a fim de suprir todas as necessidades nutricionais do animal.