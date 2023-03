Entenda por que dormir é importante para as crianças

Especialista alerta que a falta de repouso pode gerar impactos negativos no desenvolvimento dos pequenos

Irritabilidade e desânimo são alguns sintomas de que a criança que não dorme bem Imagem: Yuganov Konstantin | Shutterstock

Neste ano, o Dia Mundial do Sono é celebrado em 17 de março. Aqui no Brasil, o evento acontece desde 2008, tendo como propósito conscientizar e, consequentemente, diminuir o peso que os distúrbios do sono provocam na sociedade. A especialista em sono e consultora da Philips Avent, Danielle Cogo, destaca que dormir não é luxo e que a privação disso pode gerar impactos na vida adulta.

Principais benefícios do sono para as crianças

Ao anoitecer, as famílias começam a se organizar para seguir com as últimas tarefas do dia e, principalmente, se preparar para colocar as crianças para dormir. Sabemos que manter uma constância no horário do sono é importante para o desenvolvimento dos pequenos, mas quais são os verdadeiros benefícios que esse descanso proporciona?

Consolidação de memória e melhor aprendizado; Crescimento adequado; Habilidades motoras fortalecidas; Melhora na alimentação; Aumento da resistência às infecções.

“Sono é uma necessidade do organismo como outra qualquer: comer, beber água, eliminações fisiológicas, entre outras. É um estado de comportamento do cérebro, em que cada pessoa possui o seu ritmo biológico e uma necessidade. O sono de uma pessoa não deve ser comparado com o de outra”, reforça a especialista.

Organize a rotina diária de acordo com a necessidade da criança (Imagem: Estúdios LightField | Shutterstock)

Prejuízos de uma má noite de sono

De acordo com Danielle Cogo, uma boa noite de sono começa a ser construída a partir do momento em que levantamos da cama, por isso a rotina é fundamental. A especialista ressalta que crianças que não dormem bem, têm diversos prejuízos, entre eles, irritabilidade, desânimo, baixa tolerância à frustração, falta de autocontrole, inclusive, dores de cabeça.

Como melhorar a rotina do sono

Para auxiliar as crianças a terem uma noite de sono de qualidade, a especialista orienta oferecer um ambiente adequado, organizar a rotina diária de acordo com a necessidade da criança e, na dúvida de como fazer uma boa organização e não privar os pequenos do sono, procurar auxílio profissional.

“Sono tem características próprias, não existe uma quantidade ideal de horas de descanso igual para todos. É importante que os pais consigam identificar as necessidades de sono de seus filhos para organizarem uma rotina de acordo com o que eles realmente precisam”, esclarece Danielle Cogo.

A especialista aponta que não se deve ignorar a privação de sono dos pequenos: “Pode ser uma fase, que passa, mas as noites mal dormidas na infância não se recuperam e vão impactar, inclusive, a vida adulta da criança”.

Por Pamela Moretti