Entenda por que não se deve usar maquiagem vencida

Dermatologista alerta sobre os perigos do uso de cosméticos que já passaram do prazo de validade

Maquiagem vencida pode causar reações na pele Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Não é segredo para ninguém que os produtos de maquiagem estão na lista dos mais apreciados pelas pessoas há tempos. Tanto é que esse nicho de mercado cresce de forma vertiginosa a cada ano, e as marcas não cansam de colocar à disposição dos consumidores novidades.

Porém, você costuma checar, disciplinadamente, a data de validade daquela base maravilhosa (e bem cara!), daquele batom incrível ou da máscara de cílios que te deixa com olhos marcantes? Fato é que a maioria das pessoas raramente se preocupa em observar se o produto está ou não vencido, ainda mais com a correria diária.

Consequências do uso de produtos vencidos

Utilizar maquiagens vencidas é um erro enorme que pode trazer consequências nada agradáveis. De acordo com o dermatologista Dr. Luann Lôbo, Membro Titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), produtos cosméticos e maquiagens, se utilizados após a data de validade, podem provocar irritações na pele, como vermelhidão, coceira, pinicação e descamações. Fora que, geralmente, não entregam o resultado proposto.

“Cosméticos e maquiagens devem ser utilizados até o prazo de validade. Este prazo diz respeito ao tempo em que o produto fechado permanecerá viável. Após aberto devemos nos atentar à ‘vida útil’, que corresponde ao tempo em que o produto permanecerá viável depois de exposto ao ambiente”, explica o médico.

Tempo de vida útil de uma maquiagem

Segundo o Dr. Luann Lôbo, depois que um produto é aberto para o uso, fica mais suscetível a condições ambientais, como umidade e/ou contaminantes (fungos, bactérias). “A vida útil de uma base, batom, primer, ou qualquer outro tipo de maquiagem, depois de aberta para o uso também costuma ser exibida no rótulo do produto, geralmente com um desenho e a indicação de quantos meses aquele produto permanece apto para o uso depois que o lacre é retirado e a substância é colocada em contato com o ambiente”, diz o especialista.

Remova a maquiagem em caso de irritação na pele (Imagem: RomarioIen | Shutterstock)

O que fazer se o produto irritar a pele?

O que fazer se usar um produto vencido e começar a ter reações estranhas ou algum tipo de alergia? “A primeira providência ao notar algum tipo de irritação é remover imediatamente a substância do rosto, utilizando água corrente e um sabonete suave, de preferência líquido”, alerta o Dr. Luann Lôbo.

Não utilize após o prazo de validade

Para o médico, os piores produtos cosméticos para se usar após a data de validade são, justamente, maquiagens e filtro solar. “As maquiagens costumam ser mais propensas à contaminação por fungos e bactérias. Isso pode provocar, além de irritações, infecções cutâneas mais sérias. E no caso do filtro solar, que tem ação protagonista na skincare diurna, o produto perde a eficácia após o fim do prazo de validade”, pontua.

Alergia nos olhos

As mulheres, principalmente, têm a maquiagem como rotina de seu dia a dia, e não abrem mão de ressaltar a beleza com os mais diversos produtos. A administradora Letícia Perfetto, de 31 anos, costuma se maquiar, em média, cinco vezes na semana.

Para ela, os queridinhos de uma make básica são o corretivo, o blush e a máscara de cílios. E foi, justamente, a máscara (provavelmente vencida) que, certa vez, causou um baita de um problema para Letícia.

“Tive uma alergia bem forte nos olhos, uma bactéria, como se fosse um terçol. Foi bem incômodo, coçava e doía bastante. Procurei um oftalmologista e ele me orientou a suspender o uso de todos os produtos de maquiagem e até das lentes de contato. Fazia compressas quentes e limpeza com soro na região quatro vezes ao dia”, conta.

Dê olho no prazo de validade

Já a jornalista Melina Cabral de Souza, 32 anos, é fã de rímel e corretivo e está sempre ligada no prazo de validade. “Sempre olho o prazo dos produtos que uso nos olhos, por causa da região ser mais delicada. Base líquida também costumo ver se está na validade, porque quando passa o prazo, a consistência fica alterada”, afirma.

“Presto bastante atenção nas mudanças dos produtos líquidos. Por exemplo, o rímel costuma secar e a base muda a cor. Acredito que por ser líquido, fico com mais receio de causar alguma coisa na pele do que em forma de pó. Nunca tive nenhuma alergia, mas sempre estou de olho no vencimento escrito na embalagem dos cosméticos líquidos”, acrescenta.

Por Amanda Galdino