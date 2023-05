Entenda por que Singapura é considerada a cidade mais verde do mundo

Descubra como a cidade-estado se tornou uma das mais verdes e sustentáveis do mundo

Singapura é referência quando se trata de sustentabilidade urbana Imagem: monticello | Shutterstock

Quando nós, brasileiros, nos questionamos sobre qual é a cidade mais verde do mundo, automaticamente nosso cérebro nos faz lembrar da Floresta Amazônica. Mas, por mais que o ambiente seja rico em vegetação arbórea, esse título de “Cidade Mais Verde do Mundo” não leva em conta apenas árvores, mas outros critérios importantes, como energia renovável, qualidade do ar e da água e iniciativas governamentais sustentáveis. São nesses quesitos que Singapura se destaca.

Equilíbrio entre a natureza e o ambiente urbano

De acordo com dados de instituições especializadas no assunto, como o índice de 2020 da Resonance Consultancy, da Culture Trip e do The Roundup, a cidade de Singapura, na Ásia, é uma das mais verdes do mundo. O que torna essa cidade-estado ainda mais favorável a uma vida mais ecológica é justamente a preocupação do governo em colocar códigos rígidos para a construção verde. Com o equilíbrio da natureza e o ambiente urbano, em 2008 foram criadas leis para que todos os imóveis atendam a certificações específicas para climas tropicais.

Por conta dessas iniciativas, Singapura é considerada “Cidade Jardim“. Ao longo das vias públicas, diversos tetos verdes cobrem diversas construções, além de haver um sistema de recuperação de água para tratamento do abastecimento das residências. Visando promover a biodiversidade, ainda são colocadas instalações ambientais e econômicas que conseguem reduzir o calor nos centros urbanos.

Gardens by the Bay, jardim futurista em Singapura (Imagem: Z. Jacobs | Shutterstock)

Singapura como modelo de cidade verde

Outra coisa interessante destacar é como a metrópole consegue praticar uma política de reutilização eficaz, como os Jardins da Baía da cidade, que contêm centenas de hectares arborizados em parques os quais, outrora, não eram úteis. Apenas no centro de Singapura, 18 árvores gigantes alimentadas por energia solar chamam a atenção de turistas e tornam a vida dos moradores um pouco mais agradável.

Recentemente, em conteúdo publicado pelo influencer Guilherme Nogueira, o tema levantou algumas opiniões e sugestões de debate para que a ideia chegue ao Brasil. Vale lembrar que a cidade de Curitiba, capital do Paraná, é considerada como uma das cidades mais ecológicas do planeta por suas políticas verdes.

Confira o vídeo abaixo! @guilhermenogueirabh A cidade MAIS VERDE DO MUNDO! O que você acha dessa iniciativa do governo de Singapura? Eu já quero aqui pra BH… #singapura #construcaoecologica #natureza #arquitetura #urbanismo #construcaocivil ♬ In The Forest (Acoustic Indie No Copyright) – Instrumental – Lesfm & Olexy

Por Henrique Souza