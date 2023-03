Entenda por que Zelda é uma verdadeira lenda dos games

Nintendo Switch lança novo jogo de uma das franquias mais amadas da história dos jogos

Saga Zelda é um dos jogos mais famosos da Nintendo Imagem: Divulgação | Nintendo

Tears of The Kingdom é o novo jogo da saga The Legend of Zelda que vai chegar ao Nintendo Switch e promete elevar “a lenda de Zelda” a um novo patamar no universo dos videogames. Se isso está soando estranho para você, precisa se atualizar logo!

O que é a saga Zelda?

A saga Zelda é uma série de jogos de ação e aventura desenvolvida pela Nintendo, que começou em 1986 com o lançamento de “The Legend of Zelda” para o console NES. Ela é centrada em torno de Link, um herói corajoso e destemido que luta contra forças do mal para salvar a Princesa Zelda e o Reino de Hyrule.

Cada jogo da saga Zelda apresenta uma história independente, mas com elementos e personagens recorrentes em todo o universo da série. Geralmente, a história envolve Link em sua busca para coletar itens sagrados, derrotar monstros e enfrentar um vilão principal, geralmente Ganon ou uma forma de sua existência.

Jogos da série Zelda são conhecidos por seus gráficos coloridos e desenhos animados (Imagem: Divulgação | Nintendo)

Destaques do jogo

Os jogos da série Zelda são conhecidos por sua jogabilidade de exploração e quebra-cabeças, em que o jogador deve navegar por masmorras, resolver enigmas e derrotar chefes para progredir na história. Além disso, é conhecida por seus gráficos coloridos e desenhos animados, bem como por sua música icônica e trilha sonora.

Alguns dos jogos mais populares e aclamados da série Zelda incluem “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” (1998), “The Legend of Zelda: Majora’s Mask” (2000), “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” (2017) e muitos outros.

The Legend of Zelda é um dos jogos mais populares da Nintendo

A série Zelda é um dos pilares da Nintendo e uma das franquias mais amadas da história dos jogos eletrônicos, com uma legião de fãs em todo o mundo. E uma dica importante: você não precisa ter jogado os games anteriores para aproveitar os mais recentes. Aliás, se quiser começar pelo novo Tears of Kingdom, certamente vai ter uma experiência ainda melhor e se apaixonar mais facilmente pela saga.

Por Douglas Martinez – Editora Europa