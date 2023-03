Entenda qual é a origem do Tarô Quântico Estelar

Veja como surgiu o conhecimento que tem raízes na história do povo Celta

Tarô Quântico Estelar é uma ferramenta de autoconhecimento Imagem: Happy_Nati | Shutterstock

O Tarô Quântico Estelar é uma ferramenta de autoconhecimento. Encantador, orientador e fofoqueiro, desvenda nossa curiosidade e dá luz às nossas dúvidas e questões mais profundas. Como professor e estudioso do tema Oráculos, percebi a necessidade de trazer ao mundo através de uma canalização, um conhecimento Druida e Celta para essa nova realidade humana e sua nova era – assim surge o Tarô Quântico Estelar.

Vamos entender um pouco mais sobre o povo Celta?

O cotidiano celta era repleto de uma magia natural que acontecia por meio da forma que eles observavam o mundo. Para os Celtas, o mundo físico e o espiritual eram apenas um. Não havia separação entre os mundos. Eles enalteciam o universo, a filosofia e a religião.

Metodologia Celta

A metodologia desse povo estava ligada ao amor, à morte, à fertilidade e à sexualidade. A vida era cíclica e a reencarnação era a base da visão universal e infinita. Alguns lugares eram considerados sagrados por terem uma energia especial. Seguiam as estações do ano. Se guiavam pela natureza, astrologia, magia e estudos de desenvolvimento da mediunidade ou sensibilidade.

4 elementos da natureza

Povo Celta usava as forças da natureza para criar pontos de observação astrológica (Imagem: Heiko Barth | Shutterstock)

Para eles, a Terra, a Água, o Fogo e o Ar eram a base para formar o universo mineral, vegetal, animal, hominal e espiritual. Com informações espirituais e seus dons de canalização, usavam as forças da natureza através das pedras, onde criavam pontos de observação astrológica.

Crenças do povo Celta

Adoravam os animais e acreditavam na força e poder deles como amparo aos trabalhos e proteção espiritual. Os Celtas adoravam vários deuses, mas acreditavam em apenas um criador. Com base no contato com esses povos por meio da força e energia, canalizamos um novo baralho que é oracular, magístico e terapêutico. O intuito é sarar as feridas da alma. Esse Tarô conta com gráficos da Radiestesia Estelar de cura e transformação.

Por Rodrigo de Aldebaran