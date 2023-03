Entenda se cirurgia plástica pode ser feita após rinomodelação no nariz

Bruna Griphao contou no BBB 23 estar insatisfeita e se sentindo esquisita com o resultado da rinomodelação

Desde que foi anunciada como participante do BBB 23, a aparência da atriz Bruna Griphao é um dos assuntos mais comentados entre os internautas. Conhecida desde os 10 anos, a mudança física da cantora chamou atenção do público e rendeu diversas declarações de sua parte; entre elas, a mais recente insatisfação com o resultado de uma rinomodelação.

Durante uma conversa com Gabriel Santana e Marvilla, na casa mais vigiada do Brasil, a atriz revelou: “Eu vou passar na xepa, mas eu vou passar feliz. Quando eu sair do Big Brother, vou operar o meu nariz”, brincou a sister, que completou afirmando ter se arrependido do procedimento. “Ficou maior do que já é, enorme. Botei preenchimento para ele ficar mais retinho e ficou uma coisa horrível”, disse.

Com isso, logo surgiram diversas perguntas sobre a associação da rinomodelação à rinoplastia. Por isso, o cirurgião plástico Dr. Paolo Rubez, membro da BAPS (Brazilian Association of Plastic Surgeons) e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS), esclarece alguns dos principais questionamentos de quem deseja realizar a técnica. Veja!

1. É possível fazer rinoplastia após a rinomodelação?

Segundo o Dr. Paolo Rubez, é perfeitamente possível. “A realização da rinoplastia após a rinomodelação não é uma prática incomum. Enquanto alguns pacientes chegam ao consultório querendo tornar permanente o resultado já perdido da rinomodelação, outros realizaram o procedimento injetável justamente para ter uma ideia de como seria o efeito da cirurgia plástica e, assim, realizá-la com maior confiança”, diz o especialista.

Assim como Bruna Griphao, existem os pacientes que procuram o procedimento por insatisfação. “Existe ainda um grupo de pacientes que busca a rinoplastia por não estar satisfeito com o resultado da rinomodelação, pois é um procedimento com certas limitações, sendo indicado geralmente apenas para a correção de leves assimetrias e imperfeições no nariz”, explica o Dr. Paolo Rubez.

2. Qual é o intervalo indicado entre a realização dos procedimentos?

Aqueles que desejam realizar a rinoplastia após a rinomodelação precisam adotar alguns cuidados adicionais, como aguardar a reabsorção da substância preenchedora. “A principal substância utilizada nos preenchimentos injetáveis é o ácido hialurônico, que, por ser biocompatível, é reabsorvido pelo organismo em torno de um ano”, diz o médico cirurgião.

Por isso, segundo ele, o ideal é aguardar esse período antes de fazer a rinoplastia. “Dessa forma, o médico poderá avaliar seu nariz como realmente é para elaborar uma estratégia capaz de conferir resultados satisfatórios e, ao mesmo tempo, naturais”.

Entretanto, conforme explica o especialista, ainda existem soluções para quem deseja corrigir o incômodo mais rápido. “Dependendo do caso, quando o paciente está com pressa para realizar a cirurgia, uma opção é a aplicação de hialuronidase, uma enzima que degrada o ácido hialurônico rapidamente, revertendo seus efeitos. A substância deve ser aplicada pelo menos 2 semanas antes da cirurgia, mas pode não degradar o ácido por completo em apenas uma aplicação”, diz o profissional.

3. É possível aplicar preenchedores após a rinoplastia?

Segundo o especialista, a possibilidade da aplicação de preenchedores após a rinoplastia, caso os pacientes ainda não estejam satisfeitos com o resultado, é viável dependendo das suas expectativas. “Caso o paciente queira apenas melhorar discretamente detalhes do nariz, a rinomodelação pode ser realizada”, afirma.

Contudo, há casos em que ela não é indicada. “Em casos em que o paciente está muito insatisfeito com o resultado ou sofre com comprometimentos estéticos ou funcionais do nariz causados pela primeira rinoplastia, como assimetrias, deformidades e diminuição da capacidade respiratória, o ideal é optar pela rinoplastia secundária ou revisional, que nada mais é que a realização de uma nova cirurgia plástica no nariz”, diz o Dr. Paolo Rubez.

No entanto, o especialista explica que, antes de definir o melhor procedimento, é necessário conversar com um profissional. “A decisão por um dos dois procedimentos deve ser feita pelo paciente em conjunto com o cirurgião plástico, que poderá realizar uma avaliação para indicar a opção mais recomendada em cada caso”, explica.

Consulte um especialista

Conforme o especialista, antes de realizar o procedimento, é fundamental buscar um cirurgião plástico com vasta experiência em rinoplastia. “Devido à aplicação do preenchedor, o médico poderá encontrar um pouco de fibrose ou restos da substância no local durante a cirurgia, então é fundamental que o profissional tenha amplo conhecimento da técnica e da estrutura do nariz para garantir resultados satisfatórios, naturais e sem complicações”, finaliza o médico.

