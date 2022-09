Entretenimento: confira os 5 principais destaques da semana

Saiba quais produções estreiam entre os dia 26 setembro e 02 de outubro nos canais de TV por assinatura

Com filmes, documentários, séries e desenhos infantis, a semana começa recheada de novidades para todos os gostos e idades. Os canais de entretenimento Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount e Pluto TV divulgarão as produções que entram no catálogo das plataformas entre os dias 26 de setembro e 02 de outubro.

Entre os mais aguardados estão ‘Coração Suburbano’, idealizado pelo comediante e apresentador Rafael Portugal, e ‘Jogos Vorazes: A Esperança’, sequência da série de filmes baseada nos livros da escritora Suzanne Collins. Além disso, há novos episódios da animação ‘Big Nate’ e a exibição do primeiro episódio da série ‘All Star Shore’. A seguir, confira tudo sobre as produções!

Coração Suburbano (26 de setembro)

Documentário ‘Coração Suburbano’ (Imagem: Reprodução digital/Comedy Central

Idealizado e apresentado por Rafael Portugal, nascido no subúrbio do Rio de Janeiro, o documentário pretende dar visibilidade aos lugares que o comediante tanto se identifica e que merecem ser conhecidos por todos. Rafael é orgulhoso de suas raízes e, em cada chance que tem, compartilha histórias engraçadas e revive memórias de sua infância.

Onde assistir: Comedy Central.

Big Nate (26 de setembro)

Série de animação ‘Big Nate’ (Imagem: Reprodução digital/Nickelodeon

A série de animação conta a história de Nate, um garoto da sexta série que tem uma grande necessidade de provar sua grandiosidade ao mundo. Lidando com problemas em casa ou na escola, Nate Wright não é estranho aos desafios. Felizmente, ele pode se expressar através do mundo dos desenhos animados que ele mesmo cria. Encantador, travesso e aventureiro, problemas são sempre divertidos quando ele está por perto. Basta perguntar aos amigos dele!

Onde assistir: Nickelodeon.

All Star Shore (29 de setembro)

Série ‘All Star Shore’ (Imagem: Reprodução digital/MTV

A série produzida pelo MTV Entertainment Studios apresenta 14 estrelas de diferentes programas de sucesso da televisão mundial, como Rio Shore, Jersey Shore, De Férias Com o Ex, Love is Blind, RuPaul’s Drag Race, Geordie Shore, Acapulco Shore e Bachelor in Paradise. Todos reunidos para férias épicas em uma casa nas Ilhas Canárias para competir por um prêmio em dinheiro.

Onde assistir: MTV.

Ruas em Guerra (29 de setembro)

Filme ‘Ruas em Guerra’ (Imagem: Reprodução digital/Dream team films, Signature pictures e Premiere picture

Para os amantes de ação, a trama ‘Ruas em Guerra’ narra a história de Daniel (Van Damme), um veterano de guerra que está no caminho para superar seus traumas. Vizinho de dois irmãos, ambos envolvidos com uma perigosa gangue do tráfico de drogas, Daniel tenta ajudar os garotos a saírem da vida do crime enquanto enfrenta bandidos que estão dispostos a tudo para terem o que querem.

Onde assistir: Pluto TV.

Jogos Vorazes: A esperança (02 de outubro)

Filme ‘Jogos Vorazes: A esperança’ (Imagem: Reprodução digital/Lions Gate Entertainment, Color Force e Lionsgate Films

Após sobreviver duas vezes à temível arena de Jogos Vorazes, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) se refugia no distrito 13 e se torna símbolo de uma revolução. Mesmo destruída e desolada, ela tem que liderar uma resistência para desmascarar o domínio de Snow enquanto luta para salvar a vida de sua mãe e irmã no meio da guerra.

Onde assistir: Paramount Network.