Escoliose em crianças: entenda o que é e saiba como identificar

Fisioterapeuta explica quais são as causas e como tratar a doença

Escoliose pode afetar a rotina dos pacientes e causar dor Imagem: New Africa | Shutterstock

A coluna vertebral é a estrutura responsável pela sustentação do corpo humano. Graças a ela, as pessoas conseguem permanecer em pé e realizar movimentos com precisão. No entanto, essa haste flexível pode assumir uma posição de desalinhamento e se contorcer em seu próprio eixo, originando a chamada escoliose.

Podendo se manifestar desde a infância, em casos leves, a deformidade pode não afetar as atividades diárias, mas, em casos graves, pode ser dolorosa e limitar a rotina do paciente. Por isso, o fisioterapeuta Dr. Rodrigo Andrade, fundador do Escoliose Brasil, explica quais são os sintomas e como tratar este problema. Veja!

Causas da escoliose

A maioria dos casos de escoliose em crianças é idiopática, o que significa que a causa é desconhecida. Porém, existem outros tipos de escoliose, que podem ser causados por problemas neuromusculares, congênitos ou lesões na coluna vertebral.

Sintomas da doença

Existem algumas maneiras de perceber sinais de que uma criança pode ter escoliose. Aqui estão algumas das coisas que você pode observar:

Desalinhamento dos ombros;

Desvio da coluna;

Protuberância nas costas;

Dificuldade em manter a postura.

É importante lembrar que esses sinais podem ser sutis e podem ser facilmente confundidos com outros problemas de saúde. Se você suspeita que a criança possa ter escoliose, o melhor levá-la para uma avaliação com um fisioterapeuta ou ortopedista pediátrico.

Deformidade na coluna é uma das principais características da escoliose (Imagem: TarikVision | Shutterstock)

Diagnóstico

O Dr. Rodrigo Andrade explica que o diagnóstico precoce da condição é fundamental para um tratamento eficaz e pode ajudar a prevenir que a curva da coluna vertebral se torne mais grave. Em crianças, por exemplo, a doença pode ser diagnosticada durante exames regulares ou quando os pais notam sinais. Neste último caso, o jeito mais fácil de perceber a condição é por meio do teste de Adams, que dura cerca de 1 minuto.

Para fazer o teste, é necessário que a criança junte os dois pés e posicione os braços para frente unindo as duas mãos. Depois, deve curvar o tronco para frente e levar as mãos em direção ao chão sem dobrar os joelhos. Em seguida, o especialista irá olhar por trás das costas da criança e observar o alinhamento da coluna vertebral para ver se há alguma assimetria, pois, seja no nível do tórax ou da cintura, a coluna deve estar reta e não pode haver curvas.

Como tratar a condição?

O tratamento da escoliose em crianças depende muito da gravidade da curvatura. Em casos leves, pode ser necessário apenas monitorar com exames regulares, bem como realizar exercícios específicos para a diminuição da curvatura.

Em casos mais graves, o tratamento pode incluir o uso de um colete para corrigir a curvatura, como a técnica desenvolvida pelo fisioterapeuta Rodrigo Andrade, que dispensa a necessidade de cirurgia. No tratamento, a criança ou o adolescente utiliza todos os dias um colete 3D que ajuda na correção da coluna, diminuindo o grau da escoliose. Com alguns poucos meses de uso, já se nota a melhora na curvatura da coluna, tudo de forma indolor.

Por Rodrigo Almeida