Estrabismo em crianças: veja como identificar e tratar a condição
Sinais sutis no olhar infantil merecem atenção para garantir um desenvolvimento saudável
O estrabismo é uma condição ocular em que os olhos não se alinham corretamente e exige atenção precoce, pois pode afetar o desenvolvimento da visão e a percepção de profundidade na infância. A identificação na fase inicial é essencial para que as chances de sucesso no tratamento sejam maiores.
“O acompanhamento oftalmológico regular é fundamental. Muitas vezes, os pais não percebem o desalinhamento, mas o diagnóstico precoce permite intervenções simples que evitam a evolução, além de problemas de visão permanente, como a ambliopia, conhecida como olho preguiçoso”, explica a oftalmologista Fabiana Orondjian Verardo, professora do curso de Medicina da Uniderp.
Causas do estrabismo
O estrabismo acontece por um desequilíbrio no controle dos músculos dos olhos ou na comunicação entre olhos e cérebro, podendo ser desencadeado por problemas neurológicos, fatores genéticos, hipermetropia alta, lesões, infecções e doenças como acidente vascular cerebral ou traumatismos.
Prejuízos do estrabismo para a visão
O estrabismo também pode favorecer outras condições que prejudicam a visão da criança. “Normalmente, o cérebro junta a imagem dos dois olhos para criar uma visão única em 3D. Quando há desalinhamento, chegam duas imagens diferentes na retina. Para evitar esse esforço de processar o que recebe duplicado, o cérebro tende a ignorar a imagem de um dos olhos, o que pode levar à ambliopia (olho preguiçoso). De forma simples, é como dizer que, mesmo sendo o olho saudável, o cérebro aprende a não o usar”, esclarece a oftalmologista.
Sinais de estrabismo em crianças
Os sinais que ajudam a identificar o estrabismo em crianças são:
- Olhos que não se movimentam de forma sincronizada ou parecem desalinhados em algumas posições;
- Inclinação da cabeça ou fechamento de um olho para focar objetos;
- Piscar excessivamente ou coçar os olhos com frequência;
- Dificuldade para julgar distâncias ou esbarrar em objetos com frequência;
- Sensibilidade à luz.
Formas de correção do estrabismo
Quanto ao tratamento, a médica aponta que depende da gravidade e do tipo de desalinhamento. Entre as opções, ela destaca:
- Óculos corretivos: quando o problema está relacionado à refração;
- Exercícios ortópticos: quando é necessário fortalecer os músculos oculares;
- Cirurgia ocular: indicada quando o desalinhamento não melhora com métodos conservadores ou é mais pronunciado.
O estrabismo é mais do que uma questão estética. É uma condição de saúde ocular que merece atenção cuidadosa, acompanhamento médico e tratamento adequado para garantir que a criança desenvolva plenamente sua coordenação visual e tenha progresso nas demais áreas da aprendizagem.
Por Camila Souza Crepaldi
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.