Estrabismo em crianças: veja como identificar e tratar a condição

Sinais sutis no olhar infantil merecem atenção para garantir um desenvolvimento saudável

O diagnóstico precoce do estrabismo é essencial para o desenvolvimento saudável da visão infantil Imagem: Marinesea | Shutterstock

O estrabismo é uma condição ocular em que os olhos não se alinham corretamente e exige atenção precoce, pois pode afetar o desenvolvimento da visão e a percepção de profundidade na infância. A identificação na fase inicial é essencial para que as chances de sucesso no tratamento sejam maiores.

“O acompanhamento oftalmológico regular é fundamental. Muitas vezes, os pais não percebem o desalinhamento, mas o diagnóstico precoce permite intervenções simples que evitam a evolução, além de problemas de visão permanente, como a ambliopia, conhecida como olho preguiçoso”, explica a oftalmologista Fabiana Orondjian Verardo, professora do curso de Medicina da Uniderp.

Causas do estrabismo

O estrabismo acontece por um desequilíbrio no controle dos músculos dos olhos ou na comunicação entre olhos e cérebro, podendo ser desencadeado por problemas neurológicos, fatores genéticos, hipermetropia alta, lesões, infecções e doenças como acidente vascular cerebral ou traumatismos.

Prejuízos do estrabismo para a visão

O estrabismo também pode favorecer outras condições que prejudicam a visão da criança. “Normalmente, o cérebro junta a imagem dos dois olhos para criar uma visão única em 3D. Quando há desalinhamento, chegam duas imagens diferentes na retina. Para evitar esse esforço de processar o que recebe duplicado, o cérebro tende a ignorar a imagem de um dos olhos, o que pode levar à ambliopia (olho preguiçoso). De forma simples, é como dizer que, mesmo sendo o olho saudável, o cérebro aprende a não o usar”, esclarece a oftalmologista.

O acompanhamento médico ajuda a prevenir danos permanentes à visão Imagem: wedmoments.stock | Shutterstock

Sinais de estrabismo em crianças

Os sinais que ajudam a identificar o estrabismo em crianças são:

Olhos que não se movimentam de forma sincronizada ou parecem desalinhados em algumas posições; Inclinação da cabeça ou fechamento de um olho para focar objetos; Piscar excessivamente ou coçar os olhos com frequência; Dificuldade para julgar distâncias ou esbarrar em objetos com frequência; Sensibilidade à luz.

Formas de correção do estrabismo

Quanto ao tratamento, a médica aponta que depende da gravidade e do tipo de desalinhamento. Entre as opções, ela destaca:

Óculos corretivos: quando o problema está relacionado à refração;

quando o problema está relacionado à refração; Exercícios ortópticos : quando é necessário fortalecer os músculos oculares;

: quando é necessário fortalecer os músculos oculares; Cirurgia ocular: indicada quando o desalinhamento não melhora com métodos conservadores ou é mais pronunciado.

O estrabismo é mais do que uma questão estética. É uma condição de saúde ocular que merece atenção cuidadosa, acompanhamento médico e tratamento adequado para garantir que a criança desenvolva plenamente sua coordenação visual e tenha progresso nas demais áreas da aprendizagem.

Por Camila Souza Crepaldi