Eternos: um filme baseado em teorias extraterrestres

Saiba qual a relação dos heróis da Marvel com os alienígenas

Filmes de heróis, geralmente, são inspirados em teorias extraterrestres Imagem: Reprodução digital | Marvel Studios)

Se existe um assunto que divide opiniões e cria questionamentos é a existência de extraterrestres. Há quem diga que já viu naves espaciais ou que até se comunicou com um deles, já outros acreditam que tudo não passa de teorias sem fundamentos. Seja qual for a sua hipótese, ambos se reúnem em um só lugar, o cinema.

Em um universo de suposições de vida extraterrestre não é novidade que as produções cinematográficas se inspirem tanto nestes assuntos. Não é à toa que filmes como ‘O predador’, ‘O enigma de outro mundo’ e ‘Contatos imediatos do terceiro grau’ fizeram sucesso.

Para entender melhor o assunto, confira a seguir quais são teorias extraterrestres e a relação delas com os filmes de heróis. Veja!

Eles vivem entre nós

Ao longo da história, as produções cinematográficas representaram um retrato social, seja em filmes baseados em fatos ou ficcionais. Um exemplo disso é o filme ‘Eternos’, mais uma produção da MCU repleta de referências sociais, mas com um fato curioso: a alusão da atuação dos extraterrestres na vida dos seres humanos.

No filme os personagens Sersi, Ikaris, Thena, Ajak, Gilgamesh, Druig, Kingo, Phastos, Makkaro e Sprite formam um grupo denominado “Eternos”. Os integrantes vivem na terra durante séculos disfarçados de seres humanos e acreditam estar aqui para proteger a humanidade de si mesma, coincidência? Talvez não.

Existem teorias conspiratórias de que extraterrestres estão disfarçados entre nós durante séculos, assim como os Eternos, e até mesmo se relacionam com os seres humanos, os chamados híbridos. Isso nos leva a pensar que não seria uma surpresa se um alienígena fosse mais parecido com um ser humano do que com o estereótipo de olhos esbugalhados e braços grandes e verde.

Tecnologia extraterrestre

A tecnologia tem evoluído e possibilitado grandes transformações, como o surgimento de aparelhos celulares, computadores, televisões, aviões e armamentos, mas o que isso tem a ver com os extraterrestres? Em Eternos, o personagem Phastos produz todos os aparelhos tecnológicos muito antes do ser humano pensar que precisa deles e para não interromper a evolução humana, os disponibiliza gradualmente.

E, assim como no filme, existem hipóteses de que os alienígenas teriam disponibilizado alguns de seus aparatos tecnológicos aos seres humanos para poderem observar a evolução da civilização, baseados em estímulos, assim como fazemos com ratos em laboratórios.

Isso explicaria eventos como o de Roswell, ocorrido em 1947, onde milhares de pessoas dizem ter avistado um OVNI, mas que a CIA afirma ter se tratado apenas de fragmentos de um balão. Segundo declarações da época, o físico norte-americano Bob Lazar teria dito que os EUA estava mantendo naves espaciais escondidas na área 51, em Nevada, para fazerem pesquisas e, coincidentemente, após o fim da segunda guerra mundial, a tecnologia deu um salto rumo à evolução.

Fenômenos inexplicáveis são temas recorrentes nos filmes e na vida real (Imagem: Reprodução digital | Marvel Studios)

Relatório do Pentágono

Em junho de 2021, foi divulgado pelo Pentágono (sede do Departamentos de Defesa dos Estados Unidos) um novo relatório do governo norte-americano a respeito da aparição de objetos ainda não identificados. O relatório causou repercussão e aflorou a imaginação dos populares sobre a existência de extraterrestres, isso porque o documento não apresenta explicações sobre o fenômeno e demonstra indícios de capacidade de tecnologia desconhecida.

Ainda segundo dados do Pentágono, existem mais de 143 relatórios que permanecem sem explicação, sendo que 18 envolvem episódios com capacidade para tecnologia desconhecida pelos Estados Unidos e que não indicam relação com a Rússia ou China.

Fenômenos inexplicáveis

Apesar das autoridades norte-americanas relutarem em falar sobre fenômenos extraterrestres e evitarem o termo ‘Ovni’, a falta de explicação sobre os eventos têm fortalecido teorias sobre fenômenos inexplicáveis.

Relacionar episódios como esses a filmes não é muito difícil. Em Eternos, uma geleira aparece sem explicação após os heróis impedirem o nascimento de um ‘celestial’, e os populares e a imprensa começam a especular sobre o evento, já que não existem explicações para o fenômeno.

E você, acredita em extraterrestres?

Como você viu existem diversas teorias sobre o assunto, porém ainda faltam comprovações científicas. Enquanto isso, produtores cinematográficos se valem dessas suposições em suas produções. Mas o questionamento que fica é: será que a vida imita a arte ou a arte imita a vida? O que nos resta é esperar a sequência desse “filme”.