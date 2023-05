Exercícios de propriocepção favorecem a consciência corporal

Prática ajuda a ganhar agilidade e destreza nos movimentos do dia a dia e evita lesões

Exercícios de propriocepção melhoram recepção e resposta do cérebro Imagem: Ljupco | Shutterstock

A caminhada ia bem até que… Oops! Uma entorse de tornozelo interrompe o passeio. Em casa, é difícil ir de um cômodo ao outro sem esbarrar em quinas e ganhar aquele hematoma-surpresa. Você se identificou com essas situações?

Pois saiba que tropeços, desequilíbrios e desestabilização por conta de agentes externos podem sinalizar ausência de conscientização corporal e dos movimentos. Para isso, a atividade física pode ser uma grande aliada.

Treino de equilíbrio e reorientação

Um bom treino de propriocepção pode amenizar cenas desajeitadas citadas anteriormente. “Trata-se de um treino de equilíbrio e reorientação de tempo e espaço de cada parte do corpo”, explica o fisioterapeuta Leandro Pellicci.

Segundo o especialista, por meio de exercícios, é possível melhorar a recepção e as respostas do cérebro. “A propriocepção refere-se a toda produção neural originada nos músculos, articulações, tendões e tecidos profundos para reeducar a movimentação das partes citadas”, afirma.

É possível aliar exercícios físicos com propriocepção (Imagem: Lumos sp | Shutterstock)

Benefícios dos exercícios de propriocepção

Aliar exercícios de propriocepção a qualquer que seja o programa de treinamento proposto pelo seu professor, em qualquer nível, ajuda a prevenir lesões. Além disso, aperfeiçoa o equilíbrio e a execução de movimentos simples e rotineiros, como subir e descer escada, sentar-se e levantar-se, caminhar, dirigir, usar o computador ou até na corrida.

“Em uma competição de 100 metros, por exemplo, o sistema proprioceptivo do atleta em plena atividade corrige a postura dele dez vezes por segundo. Caso esse reajuste ocorra de forma deficitária, o corredor perde qualidade em seu padrão motor e diminui seu rendimento”, afirma o personal trainer Rafael Boaventura dos Santos.

O profissional também relaciona outros ganhos em manter os proprioceptores bem treinados. Veja:

Consciência corporal;

Manutenção da postura;

Agilidade;

Controle neuromuscular;

Aumento da Taxa de Desenvolvimento de Força (TDF);

Estabilidade articular e do CORE.

Como trabalhar a propriocepção?

De acordo com Rafael Boaventura dos Santos, a forma mais eficaz de trabalhar propriocepção é gerando instabilidade por meio de acessórios ou de estímulos. “Quanto mais instável for a superfície, mais avançado será o exercício”, completa. Mas lembre-se que os exercícios devem ser sempre realizados com a supervisão de um profissional de Educação Física, para que sejam feitos da maneira correta.