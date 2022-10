Feng Shui: saiba como aplicar a técnica nos ambientes da casa

Confira dicas para harmonizar a energia dos espaços e melhorar a sua qualidade de vida

Decoração dos ambientes interfere na qualidade de vida dos moradores Imagem: Shutterstock)

A decoração é uma importante ferramenta para deixar os ambientes mais bonitos. Porém, ela não se resume somente a estética. É também capaz de interferir diretamente na qualidade de vida do morador. Nesse sentido, as técnicas de Feng Shui são grandes aliadas, pois buscam encontrar equilíbrio de energia entre ambientes e pessoas.

A ciência milenar chinesa pode ser aplicada em qualquer ambiente de uma casa. Mas, cada espaço requer cuidados especiais, para que a harmonização seja feita da maneira correta. Por isso, confira algumas sugestões para aplicar a técnica em cada cômodo da casa.

Entrada da casa

A entrada da casa é um espaço que recebe bastante atenção na técnica Feng Shui. Segundo Adriana Di Lima, consultora e professora de Feng Shui, é um local por onde as pessoas levam energia para dentro do imóvel. Portanto, é importante deixá-la sempre com aspecto receptivo, pois assim a energia que entra é recebida de forma acolhedora.

“É importante evitar espelhos em frente à porta do hall da entrada da casa, pois, segundo os princípios do Feng Shui, o reflexo pode expulsar a boa sorte”, acrescenta Victor Moraes, Co-Founder da Protetics. Para ele, uma boa iluminação também é fundamental para deixar o ambiente aconchegante.

Quarto

Cabeceira traz energia estabilizadora ao quarto (Imagem: Shutterstock)

O quarto é outro ambiente da casa que merece bastante atenção e cuidado. Afinal, ele é um dos locais mais frequentados e que precisa oferecer bem-estar, conforto e tranquilidade. A cama é o principal elemento desse cômodo. Por isso, Adriana Di Lima sugere que tenha uma cabeceira, para oferecer uma energia estabilizadora. Além disso, se possível, é essencial que ela não seja colocada em paredes que tenham janelas.

Outra dica da consultora e professora de Feng Shui é manter a porta do banheiro fechada, no caso de suíte, e evitar aparelhos eletroeletrônicos próximos de você enquanto dorme. “Dessa forma, você tem uma condição mais saudável enquanto está descansando na sua noite de sono”, justifica.

Banheiro

Banheiro drena as energias boas da casa (Imagem: Shutterstock)

Segundo o Feng Shui, o banheiro pode ser responsável por drenar as energias boas da casa. Logo, Adriana Di Lima recomenda manter a tampa do vaso e ralos sempre fechados para evitar o desperdício de energia. Além disso, é necessário que a parte hidráulica e de iluminação estejam funcionando perfeitamente.

Cozinha

Cozinha tem relação com prosperidade e manutenção da vida (Imagem: Shutterstock)

A cozinha é um ambiente que, de acordo com a consultora e professora de Feng Shui, tem relação com prosperidade e manutenção da vida. Sendo assim, é fundamental que esteja sempre limpa e organizada. “A cozinha é onde você prepara o seu alimento tanto do corpo quanto da alma, pois aquilo que você se propõe a se alimentar é aquilo que vai manter sua saúde e deixá-lo o mais saudável possível”, aponta a profissional. Logo, a sugestão é sempre deixar à mostra alimentos saudáveis e frescos.

Nesse ambiente, também é recomendado que a geladeira e o fogão não fiquem tão próximos, pois um oferece a energia da água e o outro, do fogo. Além disso, deve-se evitar o desperdício de água e alimentos e manter, se possível, o lixo fora da cozinha.

Sala de estar

Decoração da sala de estar deve ser acolhedora (Imagem: Shutterstock)

A sala é um ambiente para receber visitas, mas também para o morador descansar e ter momentos de entretenimento. Por isso, Adriana Di Lima explica que esse espaço deve ser acolhedor. O sofá, por sua vez, é indicado colocá-lo em uma parede que não tenha janelas atrás, pois oferece mais estabilidade para quem está sentado. “É importante também que ele não esteja de costas para a porta de entrada”, acrescenta a profissional. Ademais, deve haver equilíbrio entre iluminação, cores e tamanho dos móveis, para que a energia no ambiente possa circular da melhor maneira.