Final Fantasy: entenda melhor a famosa e cultuada série de games

Todas as versões da série de jogos possuem elementos em comum Imagem: Reprodução Digital | Square Enix

Final Fantasy é uma franquia de jogos de RPG (role-playing game) que foi criada pela Square Enix, anteriormente conhecida como Square Co., Ltd. A série teve início em 1987, com o primeiro jogo de Final Fantasy lançado no Japão para o console NES (Nintendo Entertainment System). Desde então, tornou-se uma das franquias de RPG mais populares e bem-sucedidas de todos os tempos. Tem milhares de fãs e adeptos e, atualmente, é difícil saber se RPG é sinônimo de Final Fantasy ou vice-versa.

Cada jogo da série é uma história independente, com seus próprios personagens e mundo. No entanto, todos compartilham alguns elementos comuns, incluindo:

Cristais ou orbs

Geralmente são artefatos poderosos que desempenham um papel importante na trama.

Magia

Os jogos geralmente apresentam um sistema de magia, em que os personagens podem aprender e lançar feitiços.

Summons ou Eidolons

Criaturas poderosas que podem ser convocadas em batalha para ajudar os personagens.

Sistema de classes

Muitos jogos apresentam um sistema em que os personagens podem mudar de classe ou profissão para melhorar suas habilidades.

Batalhas em turnos

Muitos jogos da série apresentam batalhas em turnos, em que os personagens e inimigos alternam ataques.

Chocobos

Criaturas semelhantes a avestruzes que podem ser montadas e usadas para viajar em todo o mundo do jogo.

Airships

A maioria dos jogos apresenta airships, veículos voadores que os personagens podem usar para viajar rapidamente pelo mundo do jogo.

Música memorável

Cada jogo da série tem uma trilha sonora única e memorável, que é um elemento importante da experiência que complementa a história e a jogabilidade.

Personagens recorrentes

Alguns personagens, como Cid, Biggs e Wedge, aparecem em vários jogos de Final Fantasy.

Crises mundiais

Muitos jogos da série apresentam uma crise que ameaça o mundo, e os personagens devem trabalhar juntos para salvá-lo. Além disso, muitos deles apresentam gráficos impressionantes, com mundos lindamente renderizados e personagens detalhados.

Ao longo dos anos, Final Fantasy evoluiu muito em termos de jogabilidade e tecnologia. Os primeiros jogos eram em 2D, com batalhas por turnos e gráficos simples, enquanto os mais recentes são em 3D, com combate em tempo real e gráficos deslumbrantes. A série também experimentou com jogabilidade, apresentando jogos de estratégia, de ação e de cartas.

Apesar de ser uma série de RPG, Final Fantasy tem uma ampla variedade de fãs, desde jogadores hardcore de RPG até casuais que apreciam as histórias envolventes e os mundos imaginativos. Com mais de 30 anos de história, a série continua a ser uma das franquias mais influentes e amadas nos videogames.

Por Douglas Martinez – Editora Europa