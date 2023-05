Florais: conheça os tipos e saiba quando usá-los

Veja como o medicamento à base de flores ajuda a tratar diversos problemas emocionais

Florais trabalham padrões de comportamento e emoções Foto: Shutterstock

Os florais são medicamentos feitos à base de flores. Eles ajudam a tratar o lado emocional das pessoas. No entanto, muitos costumam confundir essa linha terapêutica com a homeopatia. “São dois tratamentos diferentes, pois possuem princípios distintos. Entretanto, os dois trabalham com a energia. No caso dos florais, a energia utilizada é a das flores”, explica a farmacêutica Ester Zucker Suchmacher.

Diferenças entre florais e homeopatia

A principal diferença está na forma do tratamento das doenças. “Os florais têm uma forma diferenciada de fabricação e de aplicação. Se a pessoa está com ódio, é dado um floral para despertar o amor; se está triste, para despertar a alegria etc.”, explica Eliete M. M. Fagundes, Fundadora do Instituto Tecnológico Hahnemann e da Homeobrás.

Segundo ela, na homeopatia, por outro lado, “se a pessoa tem ódio, temos que descobrir a causa deste ódio, e a substância deve conter, em sua matéria médica, aquele tipo de ódio específico”.

Tipos de florais

De acordo com Eliete M. M. Fagundes, o principal sistema de florais foi criado por Bach, inglês que era homeopata. São 38 florais que trabalham padrões de comportamento arraigados em nossas mentes e emoções. Conheça alguns deles:

Florais para pessoas que sentem medo

Rock rose : pânico, terror;

: pânico, terror; Mimulus : medo de coisas desconhecidas;

: medo de coisas desconhecidas; Aspen: medo indefinido.

Para pessoas que sofrem de indecisão

Cerato : por não confiarem em seus próprios julgamentos;

: por não confiarem em seus próprios julgamentos; Scleranthus : por não conseguirem decidir entre duas opiniões;

: por não conseguirem decidir entre duas opiniões; Gentian: desânimo, pessimismo.

A terapia com os florais trabalha com a energia das flores (Foto: Wild_Drago | Shutterstock)

Para pessoas que sentem desinteresse pelas circunstâncias atuais

Clematis : para quem vive no “mundo da lua”, sonhador;

: para quem vive no “mundo da lua”, sonhador; Honey suckle : para quem “vive no passado”, apegado a pessoas, locais e situações passadas;

: para quem “vive no passado”, apegado a pessoas, locais e situações passadas; Olive: para quem perdeu o prazer de viver por estar exausto, todas as energias (físicas ou mentais) foram perdidas.

Para pessoas que sofrem de solidão