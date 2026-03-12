Fraternidade Branca: conheça os 7 Mestres Ascensos e seus ensinamentos

Movimento Consciência Suprema Una revela os guias espirituais que orientam a humanidade

A Fraternidade Branca é formada por mestres espirituais que inspiram valores como amor universal, sabedoria e equilíbrio Imagem: T.Den_Team | Shutterstock

A expressão “Grande Fraternidade Branca” aparece com frequência em estudos espiritualistas e em diferentes correntes esotéricas ao se referir a uma espécie de comunidade espiritual formada por Mestres Ascensos, guias que teriam alcançado um elevado nível de evolução da consciência após diferentes encarnações e que continuam atuando como orientadores da humanidade.

Segundo os ensinamentos estudados e difundidos pelo movimento Consciência Suprema Una, fundado pela espiritualista Dora Milìce há mais de cinco décadas, a Fraternidade Branca representa uma espécie de hierarquia espiritual da luz, formada por esses mestres espirituais que inspiram valores como amor universal, sabedoria, equilíbrio e evolução da consciência.

Atualmente, Dora Milìce segue à frente do movimento ao lado de suas filhas, Karem Milìce, Kathya Milìce e Kelly Milìce, que também atuam na condução dos estudos espirituais, atendimentos e na expansão dos ensinamentos do Consciência Suprema Una.

Mestres espirituais ligados à Fraternidade Branca

Entre os mestres espirituais tradicionalmente associados à Fraternidade Branca, estão nomes conhecidos em diferentes tradições esotéricas. Um dos mais citados é o Mestre Saint Germain, frequentemente relacionado à transformação espiritual e ao chamado “fogo violeta”, símbolo de transmutação energética e libertação espiritual.

Ao lado dele aparece a Mestra Portia, considerada em muitas correntes espiritualistas a representante da justiça divina, da misericórdia e do equilíbrio espiritual. Sua energia é associada à harmonia e ao discernimento nas escolhas humanas.

Outro mestre frequentemente lembrado é o Confúcio, o antigo filósofo chinês que, segundo essas tradições espirituais, teria alcançado um alto grau de consciência e continuaria atuando como mentor espiritual ligado à sabedoria, à ética e ao desenvolvimento moral da humanidade.

Também fazem parte dessa egrégora espiritual figuras profundamente conhecidas da história espiritual da humanidade, como Mãe Maria, símbolo de amor, acolhimento e compaixão. Sananda, nome espiritual atribuído em algumas tradições ao mestre Jesus após sua ascensão. Além de mestres como Kuthumi, associado à sabedoria espiritual e ao ensino da consciência, e El Morya, ligado à força da vontade divina e à liderança espiritual.

No Consciência Suprema Una, os mestres espirituais inspiram caminhos de evolução Imagem: ArtMari | Shutterstock

Proposta espiritual do Consciência Suprema Una

No Consciência Suprema Una, esses mestres são compreendidos como consciências espirituais que inspiram caminhos de evolução, e seus ensinamentos são trabalhados por meio de estudos espirituais, práticas de harmonização energética, processos de desobsessão e orientação voltada ao autoconhecimento. A proposta do movimento não é criar culto às figuras espirituais, mas utilizar os ensinamentos atribuídos a esses mestres como instrumentos de reflexão, transformação interior e expansão da consciência.

Com mais de cinquenta anos de atuação, o Consciência Suprema Una busca tornar acessíveis conhecimentos espirituais profundos, traduzindo conceitos muitas vezes complexos em ensinamentos aplicáveis à vida cotidiana. A proposta central é que cada indivíduo reconheça sua própria luz interior e desenvolva uma consciência mais ampla sobre si mesmo, sobre suas emoções e sobre seu papel no mundo. A Fraternidade Branca é símbolo de orientação espiritual e evolução da consciência, inspirando pessoas a viver com mais equilíbrio, compaixão e responsabilidade espiritual.

Por Rodrigo Almeida