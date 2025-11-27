Gato sociáveis: 7 raças que gostam de companhia 

Conheça felinos conhecidos por gostar de interagir com humanos e conviver bem com outros animais

Algumas raças de gatos se destacam justamente por serem sociáveis e afetuosas Imagem: Reezky Pradata | Shutterstock

Os gatos são frequentemente vistos como animais mais independentes e reservados, e essa fama acompanha a espécie há séculos. No entanto, essa característica não define todos os felinos. Algumas raças, por fatores genéticos e comportamentais, se destacam justamente pelo gosto por companhia, pela facilidade em interagir com a família e pelo comportamento carinhoso.

A seguir, conheça algumas raças de gato sociáveis!

1. Ragdoll

O ragdoll é conhecido por ser calmo e afetuoso Imagem: Nynke van Holten | Shutterstock

Originário dos Estados Unidos, o ragdoll é conhecido por sua postura calma e afetuosa. Esse gato de porte grande, pelagem longa e macia, e olhos azuis marcantes costuma relaxar completamente quando é segurado, comportamento que inspirou seu nome. É uma raça que adora ficar perto do tutor, acompanha a família pela casa e aceita bem a presença de visitas e outros animais.

2. Maine coon

O maine coon tem um comportamento amigável e brincalhão Imagem: photosbelkina | Shutterstock

Considerado uma das maiores raças do mundo, o maine coon tem origem no estado do Maine, nos EUA. Apesar do tamanho imponente, com pelagem densa, cauda volumosa e corpo robusto, é conhecido por seu comportamento amigável e brincalhão. Costuma criar laços fortes com o tutor, adora participar das tarefas da casa e tem hábitos de caça bem desenvolvidos.

3. Siamês

O siamês é extremamente comunicativo, ativo e inteligente Imagem: Anna Krivitskaya | Shutterstock

O siamês é uma das raças mais antigas e reconhecidas do mundo, originária da Tailândia. Com corpo magro, olhos azuis e pelagem curta com pontos escuros, é facilmente identificado. É um gato extremamente comunicativo, ativo e inteligente. Gosta de interação constante, conversa com o tutor por meio de miados característicos e aprecia ambientes movimentados.

4. Burmês

O burmês costuma pedir carinho, buscar colo e se adaptar bem a ambientes com crianças Imagem: biggunsband | Shutterstock

O burmês, descendente do gato sagrado da Birmânia, é conhecido pelo corpo compacto, olhos expressivos e pelagem curta e brilhante. Trata-se de uma raça muito afetuosa, que forma vínculos sólidos com os tutores e participa ativamente da rotina da casa. Costuma pedir carinho, buscar colo e se adaptar bem a ambientes com crianças ou outros animais.

5. Scottish fold

O scottish fold costuma criar laços fortes com o tutor e gosta de acompanhar as atividades diárias Imagem: Andrey Tairov | Shutterstock

Com origem na Escócia, o scottish fold ganhou fama por suas orelhas dobradas, resultado de uma mutação genética natural. Tem porte médio, pelagem curta ou semilonga e expressão meiga. É um gato tranquilo, mas sociável, que cria laços fortes com o tutor e gosta de acompanhar as atividades diárias. Aceita bem interações e costuma conviver de forma pacífica com outros animais da casa.

6. Sphynx

O sphynx adora brincar, explorar e permanecer no colo Imagem: Alexander Piragis | Shutterstock

O sphynx, conhecido pela ausência de pelos, surgiu no Canadá, e seu visual marcante contrasta com sua personalidade calorosa. De porte médio e pele macia, é um gato extremamente apegado ao tutor, buscando contato físico e interação constante. Adora brincar, explorar e permanecer no colo, além de ser muito receptivo a visitas.

7. Birmanês

O birmanês é sociável, gentil e equilibrado Imagem: Viacheslav Lopatin | Shutterstock

Conhecido também como “gato sagrado da Birmânia”, o birmanês tem pelagem semilonga, olhos azuis intensos e patas brancas características. É uma raça sociável, gentil e equilibrada, que costuma se dar muito bem com crianças e outros pets. Gosta de companhia, aceita carinhos facilmente e demonstra grande lealdade ao tutor.