Gramado e Canela: 10 atrações para aproveitar com as crianças

As cidades tem uma das melhores estruturas turísticas do país e oferece muita diversão e entretenimento

Gramado, Rio Grande do Sul Imagem: Shutterstock

Gramado é um destino que dispensa apresentações. A cidade da Serra Gaúcha é conhecida nacionalmente, seja por sua temporada de Natal, seus inúmeros atrativos temáticos ou seu clima frio. E, aliada à sua vizinha também famosa, Canela, forma um roteiro de férias imperdível para toda a família.

Com uma ampla variedade de hospedagens e serviços, a região também apresenta uma das melhores estruturas turísticas do país. Para aproveitar tudo isso, listamos, a seguir, dez atrações locais que vão levar diversão e entretenimento para todas as idades. Parque aquático e de neve, experiência gastronômica, espetáculos natalinos e até um atrativo único no mundo estão entre as opções. Confira!

1. Acquamotion

Inaugurado em junho de 2021, o Acquamotion é o único parque aquático coberto e temático do Brasil. Suas águas termais, naturalmente aquecidas, e o ambiente climatizado garantem diversão para toda a família o ano inteiro, mesmo durante o inverno de Gramado. O empreendimento conta com sete piscinas temáticas aquecidas, três delas ao ar livre, sendo uma de borda infinita.

Além disso, tem piscinas no ambiente interno climatizado, incluindo uma de ondas, uma com opções de jatos de água massageadores e um bar molhado. O parque possui atrações para todas as idades, entre elas dois imensos toboáguas e dois espaços infantis que contam com equipes de monitores. Por todos os ambientes, os visitantes podem conhecer a história de Ales – o guardião do Globo do tempo – e seus irmãos, Floris, Veron, Ottoz e Frido – os guardiões das estações do ano.

2. Snowland

É o primeiro parque temático indoor com neve de verdade do país. As instalações são divididas entre duas estruturas, a área nevada e os demais espaços do parque. Na primeira, uma montanha de neve de 120 metros de extensão apresenta o Tubing (descida em boia) e o Ice Motion (descida em boia em um túnel de 90 m), um castelo de gelo com três mini tubings infantis e pista para aulas e prática esportiva na neve, além da Vila da Neve, um espaço com floquinhos caindo o dia todo.

Para a entrada no ambiente nevado, o parque disponibiliza roupas impermeáveis, pois a temperatura é realmente baixa, por volta de -5°C. O complexo conta ainda com uma pista de patinação no gelo, lojas, praça de alimentação e uma área kids, com brinquedos específicos para os pequenos, fora do espaço dedicado à neve.

3. Vila da Mônica

A Vila da Mônica abriu as portas para o público no último dia 12 de outubro, em Gramado, no Rio Grande do Sul. A inauguração acontece dois anos após o previsto devido aos adiamentos em razão da pandemia. Os ingressos estão à venda no site com valores entre R$89 e R$299. Crianças com deficiência têm acesso gratuito. Moradores da Região das Hortênsias (Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Picada Café e São Francisco de Paula) terão valores diferenciados na bilheteria do Parque.

Os ingressos comprados na bilheteria da Vila terão outros valores, ainda não divulgados. É possível fazer a compra antecipada. São mais de 30 atrações tematizadas com os personagens de Maurício de Souza, além de um mundo mágico de brincadeiras para toda a família, como roda gigante, carrossel, trenzinho e até um mega balão do Bidu In Door. O parque fica numa área super arborizada, rodeada de araucárias centenárias e muito verde.

4. Parque Terra Mágica Florybal

Parque Terra Mágica Florybal, Canela (Imagem: Shutterstock)

Terra Mágica Florybal é um parque temático localizado em Canela (RS) com mais de 69 mil metros quadrados e 2,5 km de trilhas em meio à mata nativa. São 42 atrações em diversos cenários, como o Território dos Dinossauros, Espaço da Fé, Casa do Mago, Jardim da Fada etc. No caminho, o visitante pode aproveitar dezenas de brinquedos para todas as idades e tamanhos, como o Simulador de Montanha Russa, o Aerobike, o Cinema 7D, o Velociráptor e o Voo do Pterodáctilo.

Das 42 atrações do parque, 39 estão inclusas no ingresso e somente três brinquedos são pagos à parte. Mais de 10 personagens interagem com o público ao longo do caminho e diversos espetáculos acontecem diariamente, como teatro, malabares, dança, teatro de fantoches e o grande Show dos Personagens sempre no final da tarde.

Valor do ingresso: R$110 por pessoa. Crianças de 0 a 3 anos são isentas. Meia entrada: R$55 para crianças de 4 a 15 anos, estudantes, idosos, professores e policiais. Aberto diariamente, das 9h às 16h30. Inclusive domingos, feriados e dias de chuva. Comprando na bilheteria é R$120 inteira e R$60 meia entrada. Combo dos brinquedos extra: R$35 por pessoa (qualquer idade), somente na bilheteria.

5. Fantastic House

No espaço de mais de mil m², Fantastic House ganha vida e, a partir de ambientes temáticos, conta a história de Allegro, da “Lenda de Gramado” e os segredos sobre a beleza da vida. Um grande espetáculo que reúne magia, encantamento, música, arte, efeitos tecnológicos, luzes, cores e personagens inesquecíveis marcam uma experiência única e emocionante aos visitantes.

A “Casa Fantástica” propõe um tour aos visitantes por ambientes temáticos e sensoriais onde, envolvidos por uma atmosfera de magia e encantamento, acontecem apresentações artísticas presenciais e virtuais. O lugar é o único parque da cidade que funciona à noite e tem espetáculo fixo o ano inteiro.

6. Alpen Park

Considerado um dos maiores complexos de aventura, diversão e entretenimento do Rio Grande do Sul, o Alpen Park proporciona atividades para todas as idades. O empreendimento conta com uma variedade de esportes ao ar livre, como rapel, escalada, bungee trampolim e atrativos como: Montanha Russa, Quadriciclo e Trenó Alpino – o único da América Latina.

A Vila Alpina, um dos destaques do lugar, possui 700 m² entre áreas de convivência e construídas, incluindo cinco lojas: Souvenirs Alpen Park, Donna Villa (vestuário e artesanato), Vila Alpina (queijos, vinhos, espumantes e artefatos gauchescos), Florestal Candies (doces, balas e pirulitos) e Chocolate Planalto (com café no segundo andar). O espaço conta ainda com uma fonte e estrutura toda pensada para trazer o estilo alpino nos detalhes, decoração e arquitetura.

7. Skyglass

Com natureza exuberante, o Parque da Ferradura foi o local escolhido para receber a plataforma estaiada de aço e vidro, única no mundo, que avança 35 metros sobre o Vale de mesmo nome, oferecendo uma vista de tirar o fôlego do Rio Caí a 360 metros de altura. O parque Skyglass foi inaugurado em dezembro de 2020.

No atrativo, o visitante pode apreciar toda a sensação de liberdade caminhando por cima do vidro ou andar por baixo da plataforma num monotrilho. O brinquedo, que recebeu o nome de Abusado, oferece 10 cadeiras suspensas. Com capacidade para receber três mil pessoas por dia, o parque ainda conta com completa infraestrutura para o visitante, incluindo praça de alimentação, lojas, estacionamento e o também inédito Memorial do Ferro de Passar, com um acervo aproximado de 300 peças.

8. Natal Luz

Luzes, encantamento, alegria, arte, envolvimento comunitário e solidariedade. São muitas as marcas do 37° Natal Luz de Gramado, que se estende até o dia 30 de janeiro de 2023. De dia ou de noite, a decoração promete encantar os visitantes. Espaços que em anos anteriores não recebiam decoração, receberão uma atenção especial, como o Lago Negro.

A proposta é mostrar que Gramado é uma pequena cidade na montanha e, entre os elementos decorativos, estão alguns próprios da região, assim como lenha e feno. Nesta edição, estão previstos cinco espetáculos pagos: O Primeiro Milagre do Menino Jesus e O Reino do Natal. Também estão previstos o Nativitaten, O Grande Desfile de Natal – Celebrando Tradições e Natalis – A Criação.

9. Park Massa

O Park Massa surge para oferecer entretenimento às crianças no período da tarde – noite e, ao mesmo tempo, uma gastronomia com qualidade para os adultos. São quatro andares na Avenida das Hortênsias – que liga Gramado e Canela, com dezenas de brinquedos modernos e únicos na região focados no público infantil a partir dos três anos.

Samba, kid play, barco viking, carrossel, xícara maluca, air hockey, miniroda gigante, upa-upa, área game, torre especial e outras atrações como um palco para shows e presença de personagens infantis. Enquanto as crianças aproveitam a grande estrutura de entretenimento com os monitores, os adultos desfrutam da gastronomia que tem rodízio de pizzas e buffet variado e livre, com massas, risotos, saladas e frutas tropicais.

10. Mini Mundo

Mini Mundo, Gramado (Imagem: Shutterstock)

O parque ao ar livre se destaca por apresentar réplicas fiéis de diversos monumentos e construções ao redor do mundo. Com peças cheias de detalhes, alguns com sons e movimentos, o lugar encanta desde crianças pequenas até adultos. As obras formam uma “minicidade” animada, inclusive com pequenos habitantes, onde tudo é 24 vezes menor do que o real.

Entre as inúmeras atrações para conhecer por lá, destacam-se o Museu do Ipiranga, de São Paulo, o Palácio do Príncipe de Mônaco, Castelo de Neuschwanstein, a Igreja de Stuttgart-Berg, a Prefeitura de Leer, a Holstentor Lübeck, o Aeroporto Internacional de Bariloche e a Igreja de São Francisco de Assis, de Ouro Preto. Além de toda a estrutura das réplicas, o Mini Mundo conta com café, local para alimentação, lojinhas de souvenirs e praça infantil.

Como chegar

Saindo de São Paulo, há duas opções para chegar até a região: via Porto Alegre ou Caxias do Sul. GOL, Latam, Azul e Itapemirim têm voos diretos entre as cidades. Apesar da segunda opção estar mais próxima, a maioria dos viajantes opta por voar até a capital gaúcha. De lá, são cerca de duas horas de roteiro pela RS-235, que pode ser feita de carro alugado ou de ônibus das empresas de turismo.

Texto originalmente publicado na revista Qual Viagem (Edição 104, Ano 8, Outubro 2022).