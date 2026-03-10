Grão-de-bico: 3 receitas leves e ricas em proteínas para o jantar

Torne as refeições noturnas mais saudáveis, práticas e cheias de sabor

Salada de grão-de-bico com frango Imagem: New Africa | Shutterstock

O grão-de-bico é um ingrediente versátil, saboroso e muito nutritivo, sendo uma excelente opção para preparar receitas leves para o jantar. Rico em proteínas vegetais, fibras, vitaminas e minerais, ele ajuda a promover maior sensação de saciedade e contribui para uma alimentação equilibrada. Além disso, seu sabor suave combina facilmente com diversos ingredientes.

A seguir, confira receitas leves e ricas em proteínas com grão-de-bico para o jantar!

1. Salada de grão-de-bico com frango

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

e escorrido 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

1 tomate cortado em pedaços

1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1 punhado de folhas de espinafre

1/4 de pimentão vermelho picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o grão-de-bico e adicione o frango desfiado. Misture delicadamente. Acrescente o tomate, o tomate-cereja, o pimentão e o espinafre. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture bem todos os ingredientes para que o tempero envolva a salada. Finalize com folhas de manjericão e sirva em seguida.

2. Grão-de-bico refogado com cogumelo e espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

e escorrido 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

1 xícara de chá de folhas de espinafre

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1/4 de cebola picada

1/2 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma frigideira grande em fogo médio. Refogue a cebola até ficar macia e levemente dourada. Acrescente o alho e mexa por cerca de 30 segundos, apenas para liberar aroma. Adicione o cogumelo e refogue por alguns minutos até ficar macio e levemente dourado. Coloque o grão-de-bico na frigideira e misture bem com o cogumelo. Tempere com páprica, sal e pimenta-do-reino. Acrescente o espinafre e mexa até as folhas murcharem. Finalize com suco de limão antes de servir.

Ensopado de berinjela com grão-de-bico Imagem: hlphoto | Shutterstock

3. Ensopado de berinjela com grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1 berinjela cortada em rodelas

2 xícaras de chá de molho de tomate

1 tomate picado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 pimentão vermelho picado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de cominho

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Adicione o alho e o pimentão e refogue por mais alguns minutos até liberar aroma. Acrescente a berinjela e cozinhe por cerca de 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o tomate e o molho de tomate, misturando bem. Coloque o grão-de-bico, tempere com páprica, cominho, sal e pimenta-do-reino. Deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 10 a 15 minutos, até os sabores se incorporarem e a berinjela ficar macia. Finalize com folhas de manjericão antes de servir.