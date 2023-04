Harry Potter vai ganhar nova série: confira 8 curiosidades sobre a saga

Reviva o universo de magia de Hogwarts com alguns fatos pouco conhecidos sobre a saga

Nova série será produzida em parceria entre HBO e Warner Imagem: Reprodução Digital | Max

Foi anunciado nesta semana, durante um evento da Warner Bros. Discovery, que a franquia Harry Potter ganhará uma nova série na plataforma de streaming Max, que une a HBO Max e o Discovery+. A nova série, intitulada “Harry Potter: Hogwarts”, seguirá a vida dos alunos da famosa escola de magia e bruxaria, incluindo o trio de personagens: Harry, Rony e Hermione.

Cada temporada será baseada em um dos sete livros da saga, com o objetivo de oferecer mais detalhes e profundidade às histórias já exploradas nos 8 filmes. A produção estima que a série será produzida e lançada ao longo de uma década.

Embora haja entusiasmo nas redes sociais, algumas pessoas expressaram frustração com o anúncio de um remake de uma adaptação ainda tão recente e adorada pelos fãs. Além disso, nenhum artista que participou dos primeiros longas originais fará parte da nova versão da história.

Para relembrar a história da escola e da saga, confira 8 curiosidades pouco conhecidas sobre Harry Potter!

1. Set de milhões

O set da escola de magia e bruxaria Hogwarts, montado nos estúdios Leavesden da Warner Bros., foi o maior conjunto já construído para um filme na época em que foi feito, abrangendo mais de 15.000 metros quadrados, incluindo o Grande Salão, a Sala Comunal da Grifinória, o Escritório do Diretor e muitas outras áreas da escola.

2. Duas cicatrizes

Embora a cicatriz em forma de raio seja um símbolo icônico da série Harry Potter, J.K. Rowling originalmente concebeu a cicatriz de Harry como um raio duplo. No entanto, ela percebeu que seria difícil de descrever e decidiu simplificá-lo para um único raio.

3. Livros banidos

De acordo com a American Library Association, os livros da série Harry Potter foram os mais banidos nas escolas dos EUA durante uma década, de 1990 a 2000. O principal motivo é que os pais e professores viam a obra como “maligna”.

4. Redação

“Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” foi o primeiro filme da série a mudar de realizadores, com Alfonso Cuarón assumindo a direção. Inclusive, Cuarón pediu para os atores Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint escreverem um ensaio sobre seus personagens para que pudesse conhecê-los melhor. As respostas do elenco espelharam perfeitamente os personagens: Radcliffe escreveu uma página sobre o coração de Harry; Watson escreveu 16 páginas sobre Hermione e Rupert Grint não escreveu nada – bem como Ron faria.

Os atores se tornaram grandes amigos e possuem personalidade similar ao trio de bruxos (Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros)

5. Hagrid quase teve outro ator

O ator Robin Williams era um grande fã dos livros de Harry Potter e pediu o papel de Hagrid quando soube que seriam adaptados para filmes. Contudo, a autora J.K. Rowling exigiu que todo o elenco fosse britânico ou irlandês, o que impediu Williams, americano, de fazer a audição. Assim, o personagem foi vivido por Robbie Coltrane.

6. Harry, Ron ou Draco?

Tom Felton, o ator que interpretou Draco Malfoy, não era originalmente destinado a ser o vilão da série. Ele fez audições para os papéis de Harry Potter e Ron Weasley, mas foi escalado como Draco depois que Daniel Radcliffe e Rupert Grint foram escolhidos para os papéis principais.

7. Chapéu com personalidade

Inicialmente, o Chapéu Seletor era apenas um objeto de vestir normal, pertencente ao fundador da Grifinória, Godric Gryffindor, segundo a concepção inicial da autora. No entanto, a ideia do chapéu evoluiu, e J.K Rowling decidiu que ele deveria ter personalidade própria e capacidade de ler a mente dos alunos para selecioná-los para as casas apropriadas.

8. Amor de irmãos

Uma curiosidade dentro da própria história fictícia das sagas é relacionada a morte de Fred Weasley. Nos livros, seu irmão gêmeo, Jorge, nunca mais foi capaz de executar o feitiço do patrono, o que indica que ele nunca mais foi completamente feliz.