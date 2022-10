HBO Max: confira os 5 principais lançamentos da semana

Terror no estúdio 666 e Pennyworth estão entre as produções mais aguardadas pelo público

Destaques da semana da plataforma de streaming HBO Max Imagem: Shutterstock

Outubro começou e o catálogo da HBO Max está cheio de novidades. Com conteúdos diversos, a plataforma de streaming apresenta filmes e séries que prometem deixar muita gente animada. Um dos grandes destaques da semana é a estreia do filme “Terror no estúdio 666”, além dos novos episódios da série “Pennyworth”.

Os amantes de suspense, comédia e animação também podem comemorar, já que nos próximos dias estarão disponíveis o filme “O Espião Inglês”, a segunda temporada da série britânica “The Goes Wrong Show” e novos episódios do desenho infantil “Lucas A Aranha”. A seguir, confira um pouco mais sobre as novidades da plataforma.

1. Pennyworth

Série “Pennyworth” (Imagem: reprodução digital / DC Comics)

Para quem é fã do super-herói Batman, estreia nesta segunda-feira (03/10) a terceira temporada de ‘Pennyworth’. A série conta a história do famoso mordomo Alfred Pennyworth (Jack Bannon), um soldado britânico contratado para trabalhar como segurança do bilionário Thomas Wayne (Ben Aldridge), também conhecido como o pai de Bruce Wayne. Os dois desenvolvem uma fiel amizade e juntos lutam para combater um grupo que conspira contra o governo britânico.

2. Lucas A Aranha

Série “Lucas A Aranha” (Imagem: reprodução digital / HBO Max)

Na categoria de animação estreia os novos episódios da série ‘Lucas A Aranha’. Baseada na série de mesmo nome criada por Joshua Slice, a produção narra as aventuras de uma pequena aranha bondosa, alegre e muito fofinha que vive em uma casa gigante. Com novos personagens, a adaptação incentiva a imaginação e a criatividade das crianças, enquanto Lucas explora um mundo repleto de novidades.

3. O espião Inglês

Filme “O Espião Inglês” (Imagem: Reprodução digital / Lions Gate Entertainment e Roadside Attractions)

Dirigido e roteirizado por Dominic Cooke em parceria com Tom O’Connor, o filme conta a história de Greville Wynne (Benedict Cumberbatch, um empresário britânico recrutado para servir como espião em uma missão contra a Rússia. No entanto, sua jornada fica cada vez mais perigosa e, enquanto ele tenta impedir uma crise nuclear, se vê envolvido em um contexto de ameaças.

4. Terror no estúdio 666

Filme “Terror no estúdio 666” (Imagem: Reprodução digital / Open Road Films e Stage 6 Films)

Direto dos cinemas para a sua casa, finalmente chega ao catálogo da plataforma de streaming o filme ‘Terror no estúdio 666’. Estrelado pelos músicos da banda ‘Foo Fighters’, o longa traz o grupo novamente à época das gravações do álbum ‘Medicine at Midnight’, quando eles decidem gravar em um casarão antigo. Enquanto trabalham na produção, os artistas passam por uma série de eventos misteriosos e o líder da banda Dave Grohl é possuído por uma entidade que ameaça a conclusão do disco.

5. The Goes Wrong Show

Série “The Goes Wrong Show’ (Imagem: Reprodução digital / HBO Max)

Dos mesmos criadores de The Play That Were Wrong e Peter Pan Were Wrong, a segunda temporada da série promete ser ainda melhor do que a primeira. Acompanhando uma companhia de teatro britânica, a produção mostra ao público as desastrosas peças de teatros apresentadas por eles na BBC1. Durante cada episódio é retratado de forma cômica um gênero conhecido pelo público, como julgamentos em tribunais e dramas de guerra.