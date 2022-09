HBO Max: veja 4 lançamentos desta semana

Séries de animação estão entre os destaque mais aguardados da plataforma de streaming

Destaques da semana da plataforma de streaming HBO Max Imagem: Shutterstock

A HBO Max renova o catálogo com filmes, séries e programas de entretenimento constantemente. E, nesta semana, não é diferente. Com conteúdos diversos, a plataforma de streaming apresenta novidades tanto para as crianças quanto para os adultos amantes de terror, comédia e animação.

Entre os títulos mais aguardados estão ‘X-Men Evolution’ e ‘Vila Sésamo: Meka Builders’, que estreiam na categoria de animação. Tem também a segunda temporada do programa de moda ‘The Hype’, apresentado por Speedy Mornan, e os novos episódios do longa de terror ‘Los Espookys’. A seguir, tudo sobre essas produções.

1. Vila Sésamo: Meka Builders

Vila Sésamo: Meka Builders (Imagem: Reprodução digital/HBO Max)

Para os pequenos que amam os robôs do ‘Vila Sésamo: Meka Builders’, estreia nesta segunda-feira (19/09) a série completa. Na produção infantil, Elmo, Come Come e Abby Cadabby são reimaginados e mecanizados para proteger a Pretty Big City. Com animação 3D e superpoderes, os robôs super-heróis encaram diversas aventuras e desafios, enquanto treinam as novas habilidades para salvar o dia. Assim, as crianças podem explorar a imaginação enquanto assistem aos episódios, que tem músicas marcantes como principal característica.

2. O Hype

‘O Hype’ (Imagem: Reprodução digital/HBO Max)

Nesta semana estreia a segunda temporada de ‘O Hype’, que é estrelado por Offset, Marni Senofonte, Bephie Birkett e Speedy Mornan. Sucesso entre os amantes de moda, a série mostra dez designers de roupa de rua enfrentando desafios em busca de um contrato, que pode mudar a carreira deles. Para ganhar a competição, os profissionais devem confeccionar peças autênticas e que demonstrem todo o seu senso artístico. As roupas são julgadas pelos contratantes e prometem revelar o futuro da moda de rua.

3. Los Espookys

Los Espookys (Imagem: Reprodução digital/HBO Max)

Dirigido por Sebastián Silva e Ana Fabrega, o longa (que mistura os gêneros de fantasia, terror e comédia) ganha episódios inéditos essa semana. Na série, Renaldo (Bernardo Velasco), um entusiasta apaixonado por terror, reúne um grupo de amigos e decide criar um negócio peculiar: vender cenas de terror para clientes que apreciam diferentes tipos de emoções. Assim, eles criam o Los Espookys.

4. X-Men Evolution

X-Men Evolution (Imagem: Reprodução digital/ Kids’ WB)

Considerado um clássico dos desenhos infantis, ‘X-Men Evolution’ finalmente chega ao catálogo da plataforma para alegria dos fãs da série de super-heróis. Baseada nos populares quadrinhos da Marvel, essa animação acompanha a história de adolescentes ‘normais’, que descobrem poderes sobrenaturais, como raios ópticos e levitação, enquanto tentam lidar com a escola e a família.