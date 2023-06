Hebiatra: conheça o especialista que cuida do adolescente

O objetivo desse médico é fornecer cuidados de saúde abrangentes e específicos para os jovens durante essa fase de transição

O hebiatra pode ajudar o jovem no sentido físico e psicológico Imagem: Monkey Business Images | ShutterStock

Crianças, geralmente, são atendidas por médico pediatra. Os adultos, por sua vez, por clínico geral e outras especialidades, de acordo com a necessidade. Os idosos visitam o médico geriatra. E os adolescentes? Devem consultar um hebiatra. Isso porque esse campo da medicina se concentra nas necessidades de saúde física, emocional e psicossocial dos jovens durante a transição da infância para a idade adulta.

Qual é a formação do hebiatra?

A formação de um médico hebiatra segue o caminho padrão da formação médica geral, no entanto, ele precisa concluir duas especializações: pediatria e medicina do adolescente.

Importância do hebiatra

O papel do hebiatra é promover a saúde e prevenir doenças, fornecendo cuidados médicos abrangentes aos adolescentes. Isso inclui a realização de exames físicos regulares, avaliação do desenvolvimento puberal, monitoramento do crescimento e da saúde sexual e aconselhamento sobre estilo de vida saudável, como alimentação balanceada, prática de exercícios físicos, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e uso de contraceptivos.

Além disso, o hebiatra também está apto a abordar questões emocionais e psicossociais que podem afetar os adolescentes, como:

Transtornos de ansiedade;

Depressão;

Problemas de relacionamento;

Pressões sociais

Questões de identidade.

Eles oferecem suporte e orientação para lidar com esses desafios, encaminhando os pacientes a outros profissionais de saúde quando necessário, como psicólogos ou psiquiatras.

Jovens entre 10 e 19 anos podem se consultar com um hebiatra (Imagem: Oksana Kuzmina | ShutterStock)

Quando se consultar com um hebiatra?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera adolescente o indivíduo com idade entre 10 e 19 anos. Dentro dessa faixa etária, a OMS ainda subdivide a adolescência em duas fases: a primeira adolescência, compreendendo os 10 aos 14 anos, e a segunda adolescência, que abrange os 15 aos 19 anos.

Essa definição pode variar ligeiramente de acordo com as regiões e os contextos culturais. No Brasil, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera adolescente a pessoa com idade entre 12 e 18 anos incompletos. Porém, a partir dos 10 anos, já é possível consultar um hebiatra, pois é neste período que as mudanças corporais começam a acontecer.

Abordagem multidisciplinar

O trabalho do hebiatra envolve uma abordagem multidisciplinar, colaborando com outros profissionais de saúde, educadores e familiares para fornecer um cuidado integrado e abrangente aos adolescentes. É fundamental que os jovens tenham acesso ao médico para garantir uma transição saudável e bem-sucedida para a idade adulta, com foco na promoção da saúde e na prevenção de doenças, visando um futuro saudável e equilibrado.