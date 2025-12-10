Hipertensão arterial pulmonar: entenda a doença de Lígia em “Três Graças”

Doença retratada na trama provoca aumento da pressão nos vasos que levam sangue do coração aos pulmões

A hipertensão arterial pulmonar é uma doença rara e grave Imagem: Vinichenko Ihor | Shutterstock

Com sinais discretos que muitas vezes se confundem com a rotina acelerada, a Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP), uma condição rara e de grande impacto, vem ganhando atenção nacional ao ser retratada pela personagem Lígia, vivida por Dira Paes, na novela “Três Graças”, da TV Globo. A abordagem abriu espaço para que mais pessoas entendam esse quadro complexo, que exige atenção precoce e acompanhamento especializado.

A hipertensão arterial pulmonar provoca aumento da pressão nos vasos que levam sangue do coração aos pulmões. É progressiva, potencialmente fatal e costuma ser confundida com outras doenças respiratórias. “A HAP avança de forma silenciosa e exige investigação cuidadosa. Quanto mais cedo identificada, maiores as chances de controlar a progressão e preservar a qualidade de vida”, explica o Dr. Guilherme Crespo, médico e líder de inovação na Neuralmed, empresa dedicada a tornar o setor de saúde mais inteligente e sustentável.

Causas e sintomas da hipertensão arterial pulmonar

As causas podem incluir doenças autoimunes, como lúpus e esclerodermia, infecções, problemas congênitos do coração, uso de certos medicamentos ou substâncias, além de doenças pulmonares crônicas que prejudicam a oxigenação. Em alguns casos, a condição pode surgir sem causa claramente identificada, sendo classificada como hipertensão arterial pulmonar idiopática.

Os primeiros sinais, como cansaço, dificuldade para respirar, inchaço nas pernas e tonturas, são frequentemente atribuídos ao estresse ou ao sedentarismo. “O grande desafio é que os sintomas parecem comuns. Isso faz com que muitos pacientes procurem ajuda quando a doença já está em estágio avançado”, diz o médico.

Diagnosticar cedo muda o curso da doença

A confirmação do diagnóstico depende de exames como ecocardiograma, tomografia e cateterismo cardíaco. A rapidez nesse processo faz diferença direta no desfecho clínico. “É uma condição que exige insistência em investigação e cuidados na ausência de melhora clínica a despeito dos tratamentos propostos. O diagnóstico se torna tardio quando o paciente ‘aceita’, passa a conviver com os sintomas e muda seus hábitos e rotinas ao invés de continuar a investigação dos sintomas que persistem”, afirma o Dr. Guilherme Crespo.

Tecnologias ajudam no diagnóstico e no tratamento da hipertensão arterial pulmonar Imagem: fizkes | Shutterstock

Tecnologias auxiliam no diagnóstico da doença

Ferramentas digitais como algoritmos para leitura de exames de imagem, triagem inteligente e integração de dados clínicos já ajudam médicos a suspeitar da doença de forma mais rápida. “Soluções de IA [inteligência artificial] conseguem identificar padrões que o olho humano não percebe de imediato. Falamos sobre ferramentas que podem encontrar o paciente certo, na hora certa, e chamá-lo de volta para a linha de cuidado, o que é fator-chave para o tratamento mais eficaz”, destaca o especialista.

Quando exames, histórico clínico e sintomas são reunidos em um único sistema, o rastreio fica mais preciso. “A integração de dados reduz erros, evita queixas repetidas sem solução e ajuda a detectar trajetórias clínicas típicas da HAP”, explica o Dr. Guilherme Crespo.

Tratamento da hipertensão arterial pulmonar

O tratamento da hipertensão arterial pulmonar visa reduzir a pressão nas artérias pulmonares, melhorar a respiração e diminuir a sobrecarga do coração. Ele pode incluir medicamentos que dilatam os vasos pulmonares, como vasodilatadores específicos, além de anticoagulantes, diuréticos e oxigenoterapia, dependendo da necessidade de cada paciente.

Mudanças no estilo de vida também fazem parte do tratamento, como evitar esforços intensos, manter alimentação equilibrada e acompanhar regularmente um especialista. Nos quadros mais graves, pode ser necessário realizar procedimentos mais avançados, como transplante pulmonar ou cardíaco-pulmonar. O acompanhamento contínuo com cardiologista ou pneumologista é essencial para ajustar o tratamento e melhorar a qualidade de vida do paciente.

A abordagem do tema em “Três Graças” tem impacto direto na informação da população. “Quando a ficção traz uma doença rara para o centro da narrativa, ela educa. Muitas pessoas passam a reconhecer sintomas e buscar avaliação médica, e isso salva vidas”, afirma o Dr. Guilherme Crespo.

Por Wendy Oliveira e Redação EdiCase