Homens apostam em barbas e cabelos coloridos

A coloração ajuda a esconder os fios brancos, renova o visual e denota personalidade

Homens estão mais adeptos à coloração nos cabelos Imagem: Shutterstock

A tendência das cores fantasias tem conquistado cada vez mais o público masculino. Mas, por se tratar de um tipo de química, os homens precisam tomar alguns cuidados para evitar a queda dos fios ou irritação na pele. “A dica é procurar um profissional especializado para fazer o procedimento, pois envolve ativos químicos que podem prejudicar a saúde”, alerta o hair stylist Patrick Leandro.

Adeus aos fios brancos

Sim, eles também se preocupam com o visual, e homens mais modernos estão, inclusive, apostando nas tinturas para cabelos. “Eles estão, sim, mais adeptos à coloração nos cabelos, tanto os coloridos como platinados. Agora, o que está mais em alta é a camuflagem dos fios brancos para deixar os grisalhos mais naturais e sem o aspecto daquele cabelo preto”, explica Patrick Leandro.

Para quem deseja começar a pintar os cabelos com uma cor mais vibrante e está em dúvida, os tons mais indicados são aqueles de fácil manutenção, como azul escuro ou verde.

É fundamental cuidar da barba após a coloração (Imagem: Shutterstock)

Cuidados ao colorir cabelos e barba

Além dos cabelos, alguns homens também pintam a barba. Por isso, um cuidado importante nesse momento é proteger bem o rosto, para evitar irritações. “Antes mesmo de fazer o processo de coloração da barba, devemos proteger a pele com um protetor. Mas, se mesmo assim vier a manchar a pele, deve ser usado um removedor de coloração”, recomenda Patrick Leandro. Além disso, o profissional recomenda não lavar a barba no dia em que será feito o procedimento, a fim de ajudar na proteção da pele.

Como manter os fios saudáveis

A coloração é um procedimento que, de certa forma, agride os fios dos cabelos e da barba. Por isso, é fundamental mantê-los sempre hidratados, para que fiquem saudáveis e bonitos. “É preciso fazer a manutenção recomendada pelo o hair stylist com produtos específicos e uma nutrição no cabelo e barba de 15 em 15 dias ou, no mínimo, de 20 em 20 dias”, aconselha Patrick Leandro.