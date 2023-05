Horóscopo Chinês: confira as previsões para o mês de junho

Veja como a energia do Cavalo vai influenciar o seu signo ao longo deste mês

A aventura empolga os indivíduos do signo de Cavalo a viver com mais liberdade e prazer Imagem: Freepik | Freepik

Junho terá a influência do Cavalo, que representa liberdade, aventura, versatilidade, inteligência e inconstância. Por isso, a consultora e professora de Feng Shui e Astrologia Oriental Chinesa Adriana Di Lima conta as principais características desse animal no Horóscopo Chinês e como a energia dele vai influenciar o seu signo neste mês. E mais: conheça as características de cada animal!

Rato

O Rato é curioso por natureza e hábil por enfrentar desafios e dificuldades que surgem em seu caminho. Neste mês, tente compreender que as energias podem ser complementares, em vez de simplesmente opostas. Por isso, atente-se às realizações repetidas. Afinal, haverá a possibilidade de perda energética.

Búfalo

O Búfalo age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente, é conservador e busca ser naturalmente independente. Em junho, procure colocar a energia de renovação em suas decisões. Afinal, terá força para realizar essa tarefa em todos os setores. Aproveite também para renovar hábitos e crenças que estão estagnados e não fazem mais sentido para você.

Tigre

O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações. Seu vigor é estimulante e ainda consegue ser cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa. Você poderá se sentir sem energia devido aos movimentos do elemento Fogo. Portanto, respeite os seus limites e equilibre as suas forças no dia a dia.

Coelho

Considerado um dos mais afortunados signos, o Coelho tem uma graciosidade natural na conduta e no modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas. Por isso, a diplomacia nele é evidente. Ao longo deste mês, continue com os seus movimentos mais tranquilos e não exceda o seu limite de energia. Afinal, poderá sentir um desgaste adicional. O período será favorável para agir com cautela.

Neste mês, tome cuidado com a tendência de agir de maneira impulsiva e extravagante (Imagem: Freepik | Freepik)

Dragão

O nativo de Dragão tem muita vitalidade e uma forma de viver extravagante. Ele se coloca com certa altivez nos processos ordinários. Durante esta fase, tome cuidado com a tendência a agir de maneira impulsiva e extravagante. Além disso, para manter a energia estável, cultive a inteligência e a intuição.

Serpente

A Serpente é o signo do filósofo. Com sua astúcia, esse nativo é um pensador profundo. Tem a sabedoria inata e conserva sua presença de espírito até nos momentos desafiadores. Em junho, a combinação entre o Fogo da Serpente e o Fogo do Cavalo poderá trazer incompreensões do seu passado, seja ao nível físico, emocional ou espiritual.

Cavalo

A aventura empolga o Cavalo a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrico pelas escolhas e pela autoconfiança em agir de acordo com as suas inclinações. Tome cuidado com a impulsividade e a agressividade. Afinal, essas características poderão se intensificar ao longo deste mês.

Cabra

A Cabra é um signo que se apresenta com integridade e sinceridade. Consegue o que quer sem recorrer à força. A resposta emocional, na maioria das vezes, prevalece em suas ações. Ao longo de junho, você poderá contar com uma dose extra de energia. Além disso, o período será favorável para meditar e refletir.

No mês de junho, diminua o ritmo e acumule energia para a próxima etapa (Imagem: Freepik | Freepik)

Macaco

O Macaco é o signo do inventor. É um nativo que tem facilidade de improvisar quando algum desafio se apresenta. Ainda, sabe usar recursos inovadores pela sua habilidade natural. Devido ao elemento Fogo, você poderá sentir uma perda energética neste mês. Logo, diminua o ritmo e acumule energia para a próxima etapa.

Galo

Pela sua altivez marcada em seu território, o Galo aparenta ser um herói impávido. Isso porque ele precisa se sentir seguro em seu território. Neste mês, caso aja de modo menos controlador e mais leve nas atividades do cotidiano, poderá colher diversos benefícios. Portanto, delegue algumas responsabilidades.

Cão

A lealdade do nativo de Cão é muito aparente. Ele mantém, geralmente, a constância em suas ações, podendo ser compreensivo. Em junho, você receberá mais energia para ampliar o seu domínio. Com isso, poderá exercer o conhecimento e se abrir para novos relacionamentos e diferentes conexões.

Javali

Javali é o signo da honestidade e da simplicidade. A força moral se torna parte considerável em suas condutas. Traz a tendência a ser ingênuo, o que pode limitar suas percepções. Neste mês, procure se abrir para o novo com responsabilidade e lucidez. Além disso, tente aprender com aquilo que é diferente e busque complementar o seu conhecimento e suas ações quando se deparar com novidades.

A consultora Adriana Di Lima disponibiliza, em seu site, mais informações e conteúdos relacionados ao atendimento em Feng Shui e à Astrologia Chinesa.