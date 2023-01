Horóscopo Chinês: descubra o que fevereiro reserva para cada signo

Confira as tendências para o ano do Coelho e veja como a energia do Tigre vai influenciar os 12 signos neste mês

O Coelho é o animal regente de 2023, juntamente ao elemento Água com a polaridade Yin. De acordo com o calendário solar que é utilizado pelo Feng Shui e pela Astrologia Chinesa Ba Zi, o Ano-Novo Chinês inicia no dia 03 de fevereiro; já pelo calendário lunar, começa em 1 de fevereiro.

“Com as características do signo do Coelho, a sensibilidade e a diplomacia entram em cena nesse ano. No entanto, nem tudo será fácil se houver um comportamento desatento e acomodado, pois também teremos certa indulgência nos modos de ação pessoal. A criatividade estará estimulada ao lidar com as situações de modo geral”, explica Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa.

O ano de 2023 tem a energia do Coelho de Água Yin, mas cada mês tem a referência da energia de um dos animais do Horóscopo Chinês. Fevereiro traz a influência do Tigre, que é exemplo de dinamismo,

vigor e encanto. A seguir, Adriana Di Lima conta quais são as tendências para cada signo em fevereiro. Confira!

Rato

O Rato é curioso por natureza e hábil por enfrentar desafios e dificuldades que surgem em seu caminho. Com o mês de fevereiro entrando, será preciso atentar-se ao direcionamento das energias. Isso porque a energia da Água propicia deslizes que podem levar a acontecimentos de intensidade emocional aguda.

Búfalo

O Búfalo age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente, é conservador e busca naturalmente ser independente. No mês de fevereiro, será necessário trabalhar sua adaptação no modo de conduzir diferentes questões. Aproveite para exercer a flexibilidade nos setores mais estruturais da vida, se transformando de maneira surpreendente.

Tigre

O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações. Seu vigor é estimulante e ainda é cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa. Como fevereiro marca a entrada do Coelho, um signo que propõe uma dinâmica mais suave, será preciso dar uma pausa na correria e ganhar energia. Procure harmonizar suas expressões e a sua comunicação de forma geral.

Coelho

Considerado um dos mais afortunados signos, o Coelho tem uma graciosidade natural na conduta e no modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas. Por isso, a diplomacia nele é evidente.

Como este é o ano do Coelho, todas as características já analisadas para o ano serão mais intensas para esse nativo. Será necessário atentar-se à estagnação que a confiança em excesso poderá proporcionar. Use sempre a criatividade para não se acomodar.

Dragão

O nativo de Dragão tem muita vitalidade e uma forma de viver mais extravagante. Ele se coloca com certa altivez nos processos ordinários. A transformação que o elemento Água oferece em todos os âmbitos trará um período de possíveis transformações. Poderá executar mudanças em vários sentidos da vida. Contudo, não seja radical em suas ações e use mais a espiritualidade para compreender as experiências que o Ano-Novo Chinês lhe trará.

Serpente

A Serpente é o signo do filósofo. Com sua astúcia, esse nativo é um pensador profundo. Tem a sabedoria inata e conserva sua presença de espírito até nos momentos desafiadores. Neste novo período, use a sua sabedoria e atente-se às revelações que vierem a partir de suas meditações. Afinal, elas serão muito favoráveis para você. Como sua intuição será estimulada nesta fase, aproveite também para estabelecer uma comunicação interna eficiente.

Cavalo

A aventura empolga o Cavalo a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrico pelas escolhas e pela autoconfiança em agir de acordo com suas inclinações. A Água Yin, vinda do ano do Coelho, favorecerá um movimento introspectivo nas suas energias. A fim de que suas ações sejam mais benéficas nesta nova fase, reserve mais tempo para pensar em suas atitudes.

Cabra

A Cabra é um signo que se apresenta com integridade e sinceridade. Consegue o que quer sem recorrer à força. A resposta emocional, na maioria das vezes, prevalece em suas ações. Em fevereiro, atente-se a pessoas e coisas que trazem o sentido da vida para você. No entanto, não deixe que falsas expectativas lhe tragam aborrecimentos desnecessários. Afinal, essas chateações poderão desarmonizar seus processos emocionais.

Macaco

O Macaco é o signo do inventor. É um nativo que tem facilidade de improvisar quando algum desafio se apresenta. Além disso, sabe usar recursos inovadores pela sua habilidade natural. Neste período, ocorrerão movimentos que lhe trarão segurança, tranquilidade e estabilidade emocional. Todavia, a tendência também será de desgaste físico. Portanto, cuidado com esse ponto e diminua o gasto de energia, priorizando as suas necessidades.

Galo

Pela sua altivez marcada em seu território, o Galo aparenta ser um herói impávido. Isso porque ele precisa se sentir seguro no seu domínio de território. O signo do Coelho poderá lhe trazer mais gentileza e docilidade na sua maneira de agir e se relacionar com as pessoas. Use sua capacidade inata de organização visando direcionar, de forma assertiva, a energia de comando às tarefas diárias. Porém, atente-se à rigidez e à autocobrança excessiva. Ainda nesta fase, a comunicação será um ponto importante a ser trabalhado.

Cão

A lealdade do nativo de Cão é muito aparente. Ele mantém, na maioria das vezes, a constância em suas ações, podendo ser compreensivo. Nesta nova fase, saia da sua zona de conforto e aproveite os momentos de flexibilidade e fluidez que o elemento Água poderá lhe oferecer. Siga com confiança, mas se abra para novas experiências, desfrutando, com suavidade e calmaria, os benefícios do ano do Coelho.

Javali

O Javali é o signo da honestidade e da simplicidade. A força moral se torna parte considerável em suas condutas. Traz a tendência a ser ingênuo, o que pode limitar suas percepções. O elemento Água trará lucidez para que possa ver as coisas como realmente são, e não como gostaria que fossem. Dessa

forma, sua expressão também poderá ser mais bem trabalhada a fim de que consiga comunicar aquilo que deseja e precisa de forma mais autêntica.

