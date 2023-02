Horóscopo Chinês: descubra o que março reserva para cada signo

Veja como a energia do Coelho vai influenciar os 12 signos neste mês

Previsões do Horóscopo Chinês para o mês do Coelho Imagem: Vibrands Studio | Shutterstock

O Coelho é exemplo de graciosidade, sensatez e diplomacia. Segundo Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa, a energia deste signo estará em alta. “No mês de março, estaremos sob a energia do signo do Coelho. Como 2023 é o ano do Coelho, todas as características ficarão mais acentuadas nesse período; e, para quem é nativo desse signo, a evidência nas suas particularidades será exposta de forma mais intensa ainda”, analisa.

Por isso, o Coelho “poderá nos trazer uma referência sensível em nosso modo de ver e de agir sobre as coisas, tanto externa quanto interiormente. Dessa forma, nossos momentos de reflexão poderão ser facilitados com essa energia, assim como o desenvolvimento da criatividade em todos os âmbitos”, complementa a professora. A seguir, Adriana Di Lima conta quais são as tendências para cada signo em março. Confira!

Rato

O Rato é curioso por natureza e hábil por enfrentar desafios e dificuldades que surgem em seu caminho. Neste mês, você terá a oportunidade de contribuir em trabalhos voluntários. Exercite a generosidade, e a sua recompensa será a sensação de contribuir para um bem maior.

Búfalo

O Búfalo age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente, é conservador e busca naturalmente ser independente. Neste mês, aproveite as influências dinâmicas que o Coelho lhe trará. Experimente este novo padrão de movimento que poderá complementar sua maneira de agir no mundo.

Tigre

Previsão do Horóscopo Chinês para o signo do Tigre (Imagem: Kuncung19 | Shutterstock)

O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações. Seu vigor é estimulante e ainda consegue ser cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa. Neste mês, as influências sensíveis do Coelho lhe trarão mais tranquilidade e cautela. Será um ótimo período para refletir sobre si e sobre os aspectos desafiadores da sua personalidade.

Coelho

Considerado um dos mais afortunados signos, o Coelho tem uma graciosidade natural na conduta e no modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas. Por isso,

a diplomacia nele é evidente. Neste mês, suas características estarão mais fortes e seus aspectos psicoemocionais mais evidentes. Tome cuidado para não deixar que a energia de conforto o acomode.

Dragão

O nativo de Dragão tem muita vitalidade e uma forma de viver extravagante. Ele se coloca com certa altivez nos processos ordinários. Neste mês, a razão será sua aliada para conduzir, de maneira apropriada, os seus objetivos. Procure ter mais foco e disciplina quanto àquilo que deseja conquistar, pois esse mês poderá trazer algum tipo de perda energética de forma imperceptível, caso não preste atenção.

Serpente

A Serpente é o signo do filósofo. Com sua astúcia, esse nativo é um pensador profundo. Tem a sabedoria inata e conserva sua presença de espírito até nos momentos desafiadores. Este mês poderá ser um presente de ganho de energia para esse nativo. O elemento da Madeira que o signo do Coelho oferece é muito favorável à nutrição do equilíbrio da dinâmica que a Serpente naturalmente exerce.

Cavalo

Previsão do Horóscopo Chinês para o signo do Cavalo (Imagem: Kuncung19 | Shutterstock)

A aventura empolga o Cavalo a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrico pelas escolhas e pela autoconfiança em agir de acordo com suas inclinações. Neste mês, utilize com equilíbrio seus desejos. Afinal, essa é a melhor maneira de trazer mais harmonia para suas ações e para realizar as mudanças que deseja.

Cabra

A Cabra é um signo que se apresenta com integridade e sinceridade. Consegue o que quer sem recorrer à força. A resposta emocional, na maioria das vezes, prevalece em suas ações. Olhe com atenção para a dinâmica entre dar e receber energia, pois há tendência de a balança sobrecarregar o lado da doação. Evite esse desequilíbrio aceitando ajuda, ouvindo mais o outro e se abrindo para a aceitação daquilo que não está em seu controle.

Macaco

O Macaco é o signo do inventor. É um nativo que tem facilidade de improvisar quando algum desafio se apresenta. Além disso, sabe usar recursos inovadores pela sua habilidade natural. O mês do Coelho poderá ser muito desafiador para o nativo do Macaco, caso desprenda mais energia do que é capaz. Portanto, procure reconhecer seus limites e ponderar sobre quais situações valem realmente o seu esforço.

Galo

Pela sua altivez marcada em seu território, o Galo aparenta ser um herói impávido. Isso porque ele precisa se sentir seguro em seu domínio de território. Neste mês, a energia graciosa do Coelho poderá beneficiar os seus relacionamentos e o seu modo de conduzir a vida. Além disso, sua forma de liderar poderá se abrir para diferentes pontos de vista.

Cão

Previsão do Horóscopo Chinês para o signo do Cão (Imagem: Kuncung19 | Shutterstock)

A lealdade do nativo de Cão é muito aparente. Ele mantém, na maioria das vezes, a constância em suas ações, podendo ser compreensivo. Neste mês, avaliar as verdades que lhe foram vendidas será uma chave para passar, da melhor forma, pelos imprevistos e pelas decepções que poderão acontecer. Dê atenção àquilo que não lhe serve mais como uma forma de deixar fluir as coisas com mais leveza.

Javali

O Javali é o signo da honestidade e da simplicidade. A força moral se torna parte considerável em suas condutas. Traz a tendência a ser ingênuo, o que pode limitar suas percepções. O elemento Madeira poderá te deixar mais sensível e com mais percepção das coisas à sua volta. Aproveite esse fluxo e renove sua forma de resposta ao mundo, utilizando-se da criatividade e da empatia.

