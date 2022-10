Horóscopo Chinês: descubra o que novembro reserva para cada signo

Veja como a energia do Javali vai influenciar os 12 signos neste mês

O ano de 2022 tem a energia do Tigre de Água Yang, mas cada mês tem a referência da energia de um dos animais do Horóscopo Chinês. Novembro traz a influência do Javali, que é símbolo de honestidade, paciência e comprometimento.

“Vale lembrar que o elemento Fogo, que também compõe a energia do signo do Tigre, ainda atua neste mês e insere influências em cada signo”, alerta a astróloga Adriana Di Lima. A seguir, ela conta quais são as tendências para este período. Confira!

Rato

O Rato é curioso por natureza, hábil por enfrentar desafios e dificuldades que surgem em seu caminho. Em novembro, o elemento Fogo trará muito movimento e dinâmica em suas manifestações, gerando possibilidades de concretizar planos e objetivos.

Búfalo

O Búfalo age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente é conservador e busca naturalmente ser independente. Neste mês, esse nativo poderá ter a sensação de mais energia no seu sistema de constituição energética. Isso porque o elemento Fogo beneficiará escolhas e colocará em evidência as realizações.

Tigre

O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações, seu vigor é estimulante e, ainda, é cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa. Neste mês, por causa de sua característica impulsiva, esse nativo precisa ter cuidado com as ações para não se desgastar além do que deve.

Coelho

Considerado um dos mais afortunados signos, o Coelho tem uma graciosidade natural na conduta e modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas. Por isso, a diplomacia nele é evidente.

Esse nativo aproveitará a luminosidade do elemento Fogo deste mês e se destacará no trabalho ou nos relacionamentos profissionais e pessoais. Além disso, o signo do Javali lhe beneficiará, pois harmoniza a sua ação e o seu sentir.

Dragão

O nativo de Dragão tem muita vitalidade e uma forma de viver mais extravagante. Ele se coloca com certa altivez nos processos ordinários. Neste mês, esse nativo deve tentar manter o equilíbrio, mesmo com os altos e baixos que o momento pode apresentar. Deve evitar acelerar processos que precisam de amadurecimento.

Serpente

A Serpente é o signo do filósofo. Com sua astúcia, esse nativo é um pensador profundo. Em novembro, a meditação e a busca por autoconhecimento estarão facilitadas. As ações que se orientam nesse sentido devem beneficiar esse nativo e o ajudará a ter sucesso em suas escolhas.

Cavalo

A aventura empolga o Cavalo a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrico pelas escolhas, além da autoconfiança em agir de acordo com suas inclinações. A condição de novembro é muito parecida com a do mês anterior. Portanto, esse nativo deve ter cuidado com a agressividade e ações decorrentes de momentos desafiadores e com as respostas automáticas que são mais fáceis do que outras.

Cabra

A Cabra é um signo que se apresenta com integridade e sinceridade. Consegue o que quer sem recorrer à força. A resposta emocional, na maioria das vezes, prevalece em suas ações. Em novembro, o elemento Fogo poderá trazer mais agilidade e rapidez nos acontecimentos.

Contudo, esse nativo deve tentar realizar as tarefas sempre com foco no momento presente e evitar que a ansiedade atrapalhe o prazer das suas conquistas. O signo do Javali será um amigo importante nos acontecimentos deste mês.

Macaco

O Macaco é o signo do inventor. É um nativo que tem facilidade de improvisar quando algum desafio se apresenta, e sabe usar recursos inovadores pela sua habilidade natural. Ele deverá ter um mês agitado, pois o elemento Fogo lhe estimula a manter-se sempre ativo.

Galo

Pela sua altivez marcada em seu território, o Galo aparenta ser um herói impávido, pois precisa se sentir seguro no seu domínio de território. Em novembro, com a incidência do dinamismo do elemento Fogo, possivelmente esse nativo se sentirá mais cansado(a) por causa da demanda de exigências que vem de fora. Deve tentar avaliar sempre a possibilidade de delegar tarefas, evitando desgastes desnecessários.

Cão

A lealdade do nativo de Cão é muito aparente. Ele mantém, na maioria das vezes, a constância em suas ações e pode ser compreensivo. Neste período, ele deve prezar pelas relações mais estáveis. Além disso, deve tentar avaliar sempre com critério algo que chegue com o intuito de causar mudanças exageradas, pois este não é o momento mais propício.

Javali

O Javali é um signo de honestidade e simplicidade. A força moral se torna parte considerável em suas condutas. Todas as características naturais da sua constituição de energia serão intensificadas neste mês, pois as dinâmicas energéticas são idênticas. O Fogo será o incentivador de movimentos iluminados e impulsivos. Por isso, ele deve aproveitar essa tendência e utilizar essa condição em sua expressão.