Horóscopo chinês: descubra o que outubro reserva para cada signo

Veja como a energia do Cão vai influenciar os 12 signos

O ano de 2022 tem a energia do Tigre de Água Yang, mas cada mês tem a referência da energia de um dos animais do Horóscopo Chinês. Outubro traz a influência do Cão, que é símbolo de lealdade, constância e tem forte espírito observador. Além disso, de acordo com Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa, o elemento Fogo, por meio das energias do ano de Tigre, também exercerá ação sobre os signos. A seguir, a especialista conta quais serão as tendências deste período!

Rato

O Rato é curioso por natureza, hábil por enfrentar desafios e dificuldades que surgem em seu caminho. No mês de outubro, use sua capacidade de ação, que é potente e eficiente, com as possibilidades que as características do elemento Fogo poderão lhe trazer.

Búfalo

Búfalo

O Búfalo age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente é conservador e busca naturalmente ser independente. Neste mês, evite deixar-se abater por dificuldades que possam surgir. Tenha sempre como trunfo sua determinação e força de vontade, para espalhar o brilho daquilo que você se propôs a realizar.

Tigre

O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações, seu vigor é estimulante e, ainda, é cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa. Em outubro, continue tendo cuidado com os seus processos emocionais, para que eles não causem impulsos indesejados que possam lhe trazer consequências indesejadas no futuro.

Coelho

Considerado um dos mais afortunados signos, o Coelho tem uma graciosidade natural na conduta e modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas. Por isso, a diplomacia nele é evidente. Neste mês, conserve sua energia bem resguardada e mantenha o seu equilíbrio em todas as ocorrências cotidianas, pois o externo poderá trazer desgaste energético sem você perceber.

Dragão

Dragão

O nativo de Dragão tem muita vitalidade e uma forma de viver mais extravagante. Ele se coloca com certa altivez nos processos ordinários. Em outubro, a energia do Fogo poderá lhe trazer mais brilho e te deixar em evidência. Por isso, tente cuidar da sua imagem e da forma como se expressa no mundo, pois você estará mais vulnerável ao julgamento alheio.

Serpente

Cavalo

A aventura empolga o Cavalo a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrico pelas escolhas, além da autoconfiança em agir de acordo com suas inclinações. Em outubro, a agressividade e as ações decorrentes de momentos desafiadores poderão lhe conduzir mais a reações instintivas do que o normal. Por isso, tenha cuidado para que essa condição não afete os seus relacionamentos.

Cabra

A Cabra é um signo que se apresenta com integridade e sinceridade. Consegue o que quer sem recorrer a força. A resposta emocional, na maioria das vezes, prevalece em suas ações. Neste mês, aspectos emocionais podem se revelar de modo mais intenso. Por isso, tente sempre conduzir as suas ações aliadas ao seu lado mais racional.

Macaco

Macaco

O Macaco é o signo do inventor. É um nativo que tem facilidade de improvisar quando algum desafio se apresenta, e sabe usar recursos inovadores pela sua habilidade natural. Neste mês, o signo do Cão poderá ser um aliado para a manutenção das suas amizades. Por isso, tente dar importância aos momentos vividos e compartilhados com os amigos.

Galo

Pela sua altivez marcada em seu território, o Galo aparenta ser um herói impávido, pois precisa se sentir seguro no seu domínio de território. Em outubro, poderá haver um maior desgaste de energia. Por isso, tente manter a atenção na realização de prioridades e evite o acúmulo de tarefas.

Cão

A lealdade do nativo de Cão é muito aparente. Ele mantém, na maioria das vezes, a constância em suas ações e pode ser compreensivo. Todas as características naturais da sua constituição de energia serão intensificadas neste mês. Por isso, procure ter cuidado com o excesso de controle e com as brigas desnecessárias com amigos e/ou pessoa amada. Tente manter a leveza em seus relacionamentos.

Javali

O Javali é um signo de honestidade e simplicidade. A força moral se torna parte considerável em suas condutas. Em outubro, aproveite a energia do Fogo e realize suas ações de modo que lhe tragam alegria e contentamento. Meditação e autoconhecimento serão chaves para tornar o mês mais acolhedor e agradável.